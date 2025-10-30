ترکیب احتمالی تراکتور مقابل پرسپولیس؛ روز انتقام رسید

به گزارش ایلنا، درحالی‌که شاگردان دراگان اسکوچیچ از دو پیروزی بزرگ برابر شارجه و گل گهر انگیزه و روحیه بالایی گرفته‌اند، تیم حالا خود را آماده بازی حساس و سرنوشت ساز مقابل پرسپولیس می‌کند. دیداری که قرمزهای تبریزی در صورت پیروزی در آن گام بلندی حتی بردی قهرمانی در نیم فصل برخواهند داشت چراکه دیگر نقریبا هیچ بازی یختی را مقابل خود نخواهند دید.

دشواری این بازی تنها تقابل با پرسپولیس نبست بلکه اسکوچیچ برای انتخاب ترکیب اولیه هم سرگیجه خواهد داشت؛ چراکه با مصدومیت ایگور پوستونسکی و محمد نادری، این تیم عملا با یک چالش جدی در بخش دفاعی مواجه خواهد شد.

با این حال علامت سوال بزرگ در خط هافبک خواهد بود، جایی که پس از درخشش با سیستم ۳-۳-۴ و نمایش موثر تیبور هلیلوویچ و رجی لوشکیا حالا ورود یا نیمکت نشینی مهدی ترابی یک تصمیم مهم از سوی اسکوچیچ خواهد بود. سیستمی که می‌تواند ترکیب تراکتور را به ۲-۴-۴ همیشگی بازگرداند.

ترکیب احتمالی تراکتور به این شرح است:

علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی‌فر، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، صادق محرمی، مهدی شیری، تیبور هلیلوویچ، رجی لوشکیا، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکالی

* دانیال اسماعیلی‌فر احتمالا به جای محمد نادری در پست دفاع چپ بازی خواهد کرد. او نمایش درخشانی مقابل گل‌گهر داشت و حالا برابر اوریه قرار خواهد گرفت.

* نمایش درخشان رجی لوژکیا و تیبور اسکوچیچ را متقاعد کرده تا در این بازی آنها را به زمین بفرستد اما ترابی هم احتمالا اولین تعویضی خواهد بود.

* مهدی هاشم نژاد این روزها آماده ترین هافبک راست ایران است و در این بازی هم شب سختی را برای میلاد محمدی رقم خواهد زد.

* صادق محرمی آماده و سرحال در بازی گل‌گهر حاضر شد و حالا برابر تیم سابق انتخاب اسکوچیچ است.

* در حالی که سرما خوردگی دروژدک برطرف شده، اشتراکالی مهاجم تراکتور است و در ترکیب اصلی بازی می‌کند.

انتهای پیام/