ترکیب احتمالی پرسپولیس برای بازی تراکتور

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پرسپولیس در یکی از دیدارهای حساس هفته نهم لیگ برتر، در غیاب امید عالیشاه و رضا شکاری، میهمان تراکتور تبریز خواهد بود. این مسابقه، نخستین حضور سرخ‌پوشان پس از برکناری وحید هاشمیان است و در حالی برگزار می‌شود که کریم باقری به عنوان سرمربی موقت، مسئولیت فنی تیم را برعهده گرفته است.

با وجود حضور اوسمار ویه‌را در جایگاه ویژه ورزشگاه بنیان‌دیزل، باقری ترکیب تیم را با همکاری سایر اعضای کادرفنی انتخاب کرده و پرسپولیس را با رویکردی تازه و بازگشت به آرایش سنتی چهار مدافع به میدان می‌فرستد.

بازگشت به خط دفاعی کلاسیک

پس از اجرای سیستم سه‌دفاعه در آخرین بازی با هدایت هاشمیان، پرسپولیس این بار با ترکیب متعارف‌تری بازی می‌کند. بر اساس ترکیب احتمالی، حسین کنعانی‌زادگان و مرتضی پورعلی‌گنجی در قلب خط دفاعی قرار خواهند گرفت، در حالی که سرژ اوریه در سمت راست و میلاد محمدی در پست تخصصی خود در سمت چپ ایفای نقش می‌کنند.

خط میانی با محوریت خلاقیت

در مرکز میدان، سروش رفیعی و مارکو باکیچ وظیفه هدایت جریان بازی را برعهده دارند. اگرچه میلاد سرلک پس از مصدومیت شرایط بازی را پیدا کرده است، اما به احتمال زیاد کار را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد تا در نیمه دوم مورد استفاده قرار گیرد. رفیعی نیز در غیاب عالیشاه با بازوبند کاپیتانی وارد میدان خواهد شد.

فرشاد احمدزاده در پست تخصصی

با توجه به مصدومیت عالیشاه و غیبت بیفوما، کادرفنی تصمیم دارد فرشاد احمدزاده را در پست اصلی خود یعنی وینگر راست به کار بگیرد. احمدزاده که در هفته‌های گذشته در چند پست غیراصلی به میدان رفته بود، حالا فرصتی دوباره برای نمایش توانایی‌هایش در پست مورد علاقه‌اش دارد. از سوی دیگر، محمدامین کاظمیان، خرید تابستانی پرسپولیس، یکی از گزینه‌های تعویضی مؤثر در فاز هجومی خواهد بود.

خط حمله بدون تغییر

در خط حمله، محمد عمری و علی علیپور ترکیب موفق دیدار با ذوب‌آهن را حفظ می‌کنند. علیپور که با پنج گل در صدر جدول گلزنان لیگ قرار دارد، امید نخست پرسپولیس برای گلزنی در تبریز محسوب می‌شود، در حالی که عمری می‌تواند بسته به شرایط بازی در نقش مهاجم سایه یا بازیکن شماره ۱۰ ایفای نقش کند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس:

پیام نیازمند، سرژ اوریه، حسین کنعانی‌زادگان، مرتضی پورعلی‌گنجی، میلاد محمدی، مارکو باکیچ، سروش رفیعی، محمد عمری، فرشاد احمدزاده، محمدامین کاظمیان و علی علیپور.

پرسپولیس در حالی پا به این دیدار می‌گذارد که عملکرد بازیکنان در این مسابقه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم نهایی اوسمار ویه‌را برای ادامه همکاری برخی نفرات در ترکیب اصلی داشته باشد.

