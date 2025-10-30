تکواندوی قهرمانی جهان؛ بختیاری به یک چهارم رسید

به گزارش ایلنا، روز پایانی بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان از صبح امروز (پنجشنبه) در شهر ووشی چین آغاز شد و مبارزات اوزان 53- کیلوگرم بانوان و 74- کیلوگرم مردان در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش در وزن 74- کیلوگرم مردان «امیرسینا بختیاری» در دور نخست برابر «فرومپات» از تایلند قرار گرفت و با نتیجه 2 بر یک از سد حریف خود گذشت. راند نخست این مبارزه با برتری 9 بر یک حریف تایلندی پایان یافت، اما بختیاری در راندهای دوم و سوم با نتایج 15 بر 5 و 9-9 (با برتری فنی) پیروز میدان شد.

بختیاری در مبارزه دوم خود مقابل «جواد آقایف» دارنده مدال برنز مسابقات جهانی 2022 مکزیک از آذربایجان، در دو راند پیاپی و با نتایج 5 بر 4 و صفر-صفر به برتری رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. نماینده کشورمان در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف مانیکونه از ایتالیا رفت و مقابل حریف خود به برتری 2 بر یک رسید. بختیاری در راند دوم این مبارزه 5 بر 6 مغلوب شد، اما در راندهای اول و سوم با نتایج 3-3 و 4-4 به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد.

در رقابت‌های صبح امروز نیز مبینا نعمت‌زاده دارنده مدال برنز المپیک 2024 پاریس در مرحله یک‌هشتم نهایی مغلوب مروه دنچل از ترکیه شد و از دور مسابقات کنار رفت تا تیم بانوان کشورمان بدون کسب مدال به کار خود خاتمه بدهد.

تیم ملی تکواندوی ایران تاکنون توسط «ابوالفضل زندی» در وزن 68- کیلوگرم یک مدال طلا و با «مهدی حاجی‌موسایی» در وزن 63- کیلوگرم یک مدال نقره کسب کرده است. سایر نمایندگان کشورمان از جمله آرین سلیمی، مهدی رزمیان، محمدحسین یزدانی، مهران برخورداری، محمدصادق دهقانی، ناهید کیانی، مهلا مؤمن‌زاده، ملیکا میرحسینی، سعیده نصیری، نسترن ولی‌زاده و کوثر اساسه با شکست مقابل حریفان خود از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان با حضور 989 تکواندوکار از روز جمعه 2 آبان ماه آغاز شده است و نمایندگان کشورمان همچنان در روز پایانی این مسابقات به مبارزات خود ادامه می‌دهند.

