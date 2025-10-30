ادامه سریال ناکامی بانوان تکواندو در قهرمانی جهان؛ نعمت زاده حذف شد

به گزارش ایلنا، روز پایانی بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان از صبح امروز (پنجشنبه) در شهر ووشی چین آغاز شد و مبارزات اوزان 53- کیلوگرم بانوان و 74- کیلوگرم مردان در حال برگزاری است.

بر اساس این گزارش، در رقابت‌های وزن 53- کیلوگرم بانوان، «مبینا نعمت‌زاده» دارنده مدال برنز المپیک پاریس پس از استراحت در دور نخست، به مصاف «بوحبیب» از لبنان رفت و در دو راند متوالی با نتایج 8 بر صفر و 7 بر صفر به برتری دست یافت.

نعمت‌زاده در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف مروه دنچل دارنده مدال طلای مسابقات جهانی 2023 باکو از ترکیه رفت و در دو راند متوالی و با نتایج 4 بر 3 و 3 بر یک مغلوب حریف خود شد تا پرونده تیم 7 نفره بانوان کشورمان بدون کسب مدال بسته شود.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان با حضور 989 تکواندوکار از روز جمعه 2 آبان ماه آغاز شده است و نمایندگان کشورمان همچنان در روز پایانی این مسابقات به مبارزات خود ادامه می‌دهند.

