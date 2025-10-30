در ادامه رقابت‌های هفته دهم سری A ایتالیا؛ تیم فوتبال اینتر از ساعت 23:15 شب گذشته (چهارشنبه) در دیداری خانگی میزبان فیورنتینا در ورزشگاه سن‌سیرو بود و در پایان موفق شد میهمان فلورانسی خود را با نتیجه قاطع 3 بر صفر شکست دهد.

در این بای هاکان چالهان‌اوغلو برای اینتر بریس (66 و 88-پنالتی) کرد و دیگر گل این تیم نیز توسط پتار سوچیچ (71) زده شد؛ همچنین ماتیا ویتی، مدافع فیوره در دقیقه 86 با دریافت کارت زرد دوم و در ادامه کارت قرمز از بازی اخراج شد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

جنوا صفر - کرمونزه 2

بولونیا صفر - تورینو صفر

