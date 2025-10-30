حذف لیورپول از جام اتحادیه انگلیس/ صعود آرسنال، چلسی و سیتی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال لیورپول در شبی اسفناک و با پذیرش شکست خانگی مقابل کریستال‌پالاس از جام اتحادیه باشگاه‌های فوتبال انگلیس حذف شد. در این بازی که از مرحله‌یک‌هشتم نهایی این رقابت‌ها و ساعت 23:15 شب گذشته (چهارشنبه) آغاز شد، لیورپولی‌ها در آنفیلد تن به شکست 3 بر صفر داده و حذف شدند.

در بازی همزمان؛ آرسنال در لندن و ورزشگاه امارات میزبان برایتون بود و موفق شد با کسب پیروزی 2 بر صفر راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود.

اتان وانری (57) و بوکایو ساکا (76) گلزنان توپچی‌ها در این بازی بودند.

در دیگر بازی؛ چلسی در خانه ولورهمپتون به پیروزی 4 بر 3 رسید و راهی دور بعد شد.

آندریک سانتوس (5)، تایریک جورج (15)، استوائو (41) و جیم گیتنز (89) برای شیرهای لندن در این بازی گلزنی کردند. همچنین لیام دلاپ نیز در دقیقه 86 اخراج و چلسی را 10 نفره کرد.

همچنین شاگردان پپ گواردیولا در تیم منچسترسیتی نیز در خانه سوانزی به برتری 3 بر یک رسیده و صعود کردند.

برای سیتی‌زن‌ها در این بازی خارج از خانه؛ جرمی دوکو (39)، عمر مرموش (77) و رایان چرکی (3+90) گلزنی کردند.

در آخرین بازی؛ نیوکاسل در خانه با برتری 2 بر صفر مقابل تاتنهام به مرحله بعد رسید.

انتهای پیام/