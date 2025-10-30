به گزارش ایلنا، امیرحسین منظمی، دبیرکل فدراسیون والیبال، شامگاه چهارشنبه درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران، اظهار کرد: با وجود اینکه پزشکان مرگ مغزی ایشان را تأیید کرده‌اند، اما قلب صابر همچنان می‌تپد و اعضای بدن او در حال فعالیت هستند.

او با اشاره به وضعیت روحی خانواده این ورزشکار گفت: در چنین شرایط دشواری، انتشار شایعات و واکنش‌های احساسی در فضای مجازی می‌تواند موجب ناراحتی بیشتر خانواده شود. از همه مردم و هواداران خواهش می‌کنیم برای سلامتی او دعا کنند و از بازنشر اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

منظمی در پایان خاطرنشان کرد: پزشکان همچنان در تلاش هستند و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای بهتری از وضعیت آقا صابر دریافت کنیم. همه ما دعا می‌کنیم تا شاید فردا یا پس‌فردا بتوانیم خبرهای خوشی از او بشنویم.

