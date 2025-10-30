خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیرکل فدراسیون والیبال: با وجود تأیید مرگ مغزی، قلب صابر کاظمی همچنان می‌تپد

دبیرکل فدراسیون والیبال: با وجود تأیید مرگ مغزی، قلب صابر کاظمی همچنان می‌تپد
کد خبر : 1706946
لینک کوتاه کپی شد.

امیرحسین منظمی، دبیرکل فدراسیون والیبال ایران، در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، والیبالیست ملی‌پوش کشورمان، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا،  امیرحسین منظمی، دبیرکل فدراسیون والیبال، شامگاه چهارشنبه درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران، اظهار کرد: با وجود اینکه پزشکان مرگ مغزی ایشان را تأیید کرده‌اند، اما قلب صابر همچنان می‌تپد و اعضای بدن او در حال فعالیت هستند.

او با اشاره به وضعیت روحی خانواده این ورزشکار گفت: در چنین شرایط دشواری، انتشار شایعات و واکنش‌های احساسی در فضای مجازی می‌تواند موجب ناراحتی بیشتر خانواده شود. از همه مردم و هواداران خواهش می‌کنیم برای سلامتی او دعا کنند و از بازنشر اخبار تأییدنشده خودداری کنند.

منظمی در پایان خاطرنشان کرد: پزشکان همچنان در تلاش هستند و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای بهتری از وضعیت آقا صابر دریافت کنیم. همه ما دعا می‌کنیم تا شاید فردا یا پس‌فردا بتوانیم خبرهای خوشی از او بشنویم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ