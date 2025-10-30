دبیرکل فدراسیون والیبال: با وجود تأیید مرگ مغزی، قلب صابر کاظمی همچنان میتپد
امیرحسین منظمی، دبیرکل فدراسیون والیبال ایران، در گفتوگویی درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، والیبالیست ملیپوش کشورمان، توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، امیرحسین منظمی، دبیرکل فدراسیون والیبال، شامگاه چهارشنبه درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران، اظهار کرد: با وجود اینکه پزشکان مرگ مغزی ایشان را تأیید کردهاند، اما قلب صابر همچنان میتپد و اعضای بدن او در حال فعالیت هستند.
او با اشاره به وضعیت روحی خانواده این ورزشکار گفت: در چنین شرایط دشواری، انتشار شایعات و واکنشهای احساسی در فضای مجازی میتواند موجب ناراحتی بیشتر خانواده شود. از همه مردم و هواداران خواهش میکنیم برای سلامتی او دعا کنند و از بازنشر اخبار تأییدنشده خودداری کنند.
منظمی در پایان خاطرنشان کرد: پزشکان همچنان در تلاش هستند و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای بهتری از وضعیت آقا صابر دریافت کنیم. همه ما دعا میکنیم تا شاید فردا یا پسفردا بتوانیم خبرهای خوشی از او بشنویم.