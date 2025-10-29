مرگ مغزی صابر کاظمی: ستارهای که تا آخرین لحظه جنگید
کمیسیون پزشکی فدراسیون والیبال ایران چهارشنبه شب، مرگ مغزی صابر کاظمی، ملیپوش نامدار تیم ملی والیبال ایران را تأیید کرد.
به گزارش ایلنا، صابر کاظمی، بازیکن برجسته و محبوب والیبال ایران، چهارشنبه شب (۷ آبان ۱۴۰۴) رسماً دچار مرگ مغزی شد. بر اساس اطلاعیه رسمی فدراسیون والیبال، بررسیهای نهایی کمیسیون پزشکی نشان داده که عملکرد مغزی این ملیپوش بهصورت کامل و بازگشتناپذیر متوقف شده است، هرچند دستگاههای تنفس مصنوعی همچنان برای حفظ علائم حیاتی به او متصل هستند.
این خبر تلخ، جامعه ورزش ایران را در شوک و اندوه فرو برد؛ چراکه کاظمی تنها ۲۶ سال داشت و یکی از امیدهای بزرگ والیبال ایران برای سالهای آینده به شمار میرفت.
از اوج شهرت تا حادثهای با سرانجام تلخ
صابر کاظمی، از اهالی ترکمنتبار استان گلستان، نخستین بار در سال ۲۰۱۸ به تیم ملی بزرگسالان ایران دعوت شد و در دیدار برابر ایتالیا در لیگ ملتهای والیبال مردان، نخستین تجربه ملی خود را پشت سر گذاشت. او در المپیک ۲۰۲۰ توکیو نیز در فهرست تیم ملی حضور داشت و بهسرعت به عنوان یکی از آیندهداران والیبال ایران شناخته شد.
در کارنامه ورزشی او حضور در بالاترین سطح رقابتهای ایران، ترکیه، قطر و کویت به چشم میخورد. کاظمی در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴ با قراردادی رسمی به باشگاه الریان قطر، قهرمان لیگ قهرمانان آسیا، پیوست تا فصل جدیدی از دوران حرفهایاش را آغاز کند. اما تنها شش روز بعد، در ۲۵ مهرماه، زمانی که برای شنا در استخر هتل محل اقامت تیمش رفته بود، به دلایلی نامشخص دچار عارضه مغزی ناگهانی شد.
گزارشهای اولیه احتمال «برقگرفتگی» یا «سکته قلبی» را مطرح کردند، اما هیچیک از سوی مقامات رسمی باشگاه الریان یا مسئولان قطری تأیید نشد. وضعیت او به سرعت وخیم شد و با ازکارافتادن هوشیاری، به بیمارستان «حمد» در دوحه منتقل شد؛ جایی که چند روز تحت مراقبت ویژه قرار داشت.
انتقال به ایران و تلاش برای ادامه درمان
با تصمیم خانواده و هماهنگی فدراسیون والیبال، صابر کاظمی در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۴ با پرواز اختصاصی از دوحه به تهران منتقل شد و مستقیماً به یکی از بیمارستانهای تخصصی مغز و اعصاب در پایتخت انتقال یافت.
اما روز بعد، در ۷ آبان، منابع پزشکی اعلام کردند که وضعیت جسمی او وخیمتر شده و عملکرد کلیههایش نیز متوقف شده است. پزشکان از همان زمان نسبت به احتمال بالای مرگ مغزی هشدار داده بودند تا اینکه امشب، کمیسیون پزشکی فدراسیون والیبال ایران رسماً این موضوع را تأیید کرد.
در اطلاعیه رسمی فدراسیون آمده است:«طبق نظر کمیسیون پزشکی، فعالیت مغزی صابر کاظمی قابل بازگشت اعلام نشده و وضعیت او «مرگ مغزی» توصیف شده است. اما روند حمایتی متوقف نشده و صابر همچنان متصل به دستگاههای حیاتی و تحت مراقبت ویژه است.»
ستارهای با کارنامهای درخشان
صابر کاظمی در طول دوران حرفهای خود افتخارات زیادی در سطح ملی و باشگاهی به دست آورد. او با تیم ملی والیبال ایران دو مدال طلای بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۲ هانگژو و همچنین طلای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۱ و نقره مسابقات ۲۰۲۳ ارومیه را کسب کرد.
در رده باشگاهی نیز با تیم فولاد سیرجان ایرانیان موفق به قهرمانی در لیگ برتر والیبال ایران ۲۰۲۱ و جام باشگاههای آسیا در همان سال شد.
کاظمی علاوه بر افتخارات تیمی، عناوین فردی متعددی از جمله ارزشمندترین بازیکن جام ملتهای آسیا ۲۰۲۱ و ارزشمندترین بازیکن جام باشگاههای آسیا ۲۰۲۱ را نیز در کارنامه دارد. او همچنین در رقابتهای لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۱ به عنوان یکی از امتیازآورترین بازیکنان غیراروپایی شناخته شد.
محرومیت دو ساله صابر کاظمی
ماجرای محرومیت صابر کاظمی به یکی از جنجالیترین پروندههای انضباطی سالهای اخیر والیبال ایران تبدیل شد. او در اردیبهشت ۱۴۰۳ با وجود دعوت رسمی فدراسیون، از حضور در تمرینات تیم ملی خودداری کرد و در دفاعیات خود در کمیته انضباطی، دلایل شخصی از جمله بیماری پدرش را مطرح کرد. با این حال، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال این توضیحات را «غیرموجه و غیرقابل پذیرش» دانست و با استناد به مفاد آییننامه، حکم دو سال محرومیت از تمامی فعالیتهای داخلی و بینالمللی را برای او صادر کرد. این محرومیت عملاً مانع از ادامه حضور صابر کاظمی در رقابتهای داخلی شد و او را به تصمیمی دشوار برای ادامه مسیر حرفهایاش در خارج از کشور واداشت.
پایانی غمانگیز برای یکی از ستارههای دوستداشتنی والیبال ایران
مرگ مغزی صابر کاظمی، پایانی دردناک بر زندگی ورزشی بازیکنی است که با اخلاق، تعصب و فروتنیاش در میان هواداران محبوب بود. احتمالا در روزهای آینده، تصمیم نهایی درباره وضعیت پیکر او و احتمال اهدای اعضای بدنش از سوی خانوادهاش اعلام خواهد شد. ستارهای که آینده بسیار درخشانی داشت از این پس باید با یک افسوس و ناراحتی ابدی به خاطر سپرده شود.