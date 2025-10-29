کاردیناله: رقابت میلان با لیگ برتر است، نه با تیمهای سریآ
مالک باشگاه میلان با انتقاد از نابرابری مالی در فوتبال اروپا تأکید کرد که باشگاههای ایتالیایی در رقابت اقتصادی با تیمهای لیگ برتر انگلیس شانسی برای برابری ندارند و ساختار فعلی درآمدها ناعادلانه است.
به گزارش ایلنا، جری کاردیناله، مالک آمریکایی باشگاه میلان، در گفتوگویی با پادکست The Varsity درباره چالشهای اقتصادی فوتبال ایتالیا و فاصله فزاینده این کشور با لیگهای بزرگ اروپا صحبت کرد.
او با اشاره به تفاوت چشمگیر درآمدهای تلویزیونی گفت: رقابت واقعی ما با ۱۹ تیم دیگر سریآ نیست، بلکه با لیگ برتر است. آنها تقریباً چهار برابر بیشتر از سایر لیگهای اروپایی از محل حق پخش تلویزیونی درآمد دارند، و این واقعاً مشکل بزرگی است.
کاردیناله معتقد است که کیفیت فنی فوتبال ایتالیا بالا است، اما این سطح از رقابت در ساختار مالی موجود بازتابی ندارد: در ایتالیا هر تیمی میتواند صدرنشین را شکست دهد، اما چنین رقابتی در نظام اقتصادی امروز هیچ ارزشی ندارد.
مالک میلان در ادامه به قراردادهای پخش بینالمللی اشاره کرد و گفت: من نمیتوانم قراردادهای فعلی پخش را بپذیرم. شبکهها فقط به دنبال بازیهای بزرگ هستند. هیچکس نمیخواهد دیدارهایی مانند کالیاری – لچه را پخش کند و این نشاندهنده وجود مشکلی ساختاری در فوتبال ایتالیا است.
کاردیناله با تأکید بر اینکه نابرابری مالی میتواند زمینهساز ایدههایی مانند سوپرلیگ شود، افزود: سیستم فعلی به ارزش برند پاداش میدهد، نه به شایستگی ورزشی. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، فوتبال به سمت طرحهای جدید و مترقی حرکت خواهد کرد.