به گزارش ایلنا، جری کاردیناله، مالک آمریکایی باشگاه میلان، در گفت‌وگویی با پادکست The Varsity درباره چالش‌های اقتصادی فوتبال ایتالیا و فاصله فزاینده این کشور با لیگ‌های بزرگ اروپا صحبت کرد.

او با اشاره به تفاوت چشمگیر درآمدهای تلویزیونی گفت: رقابت واقعی ما با ۱۹ تیم دیگر سری‌آ نیست، بلکه با لیگ برتر است. آن‌ها تقریباً چهار برابر بیشتر از سایر لیگ‌های اروپایی از محل حق پخش تلویزیونی درآمد دارند، و این واقعاً مشکل بزرگی است.

کاردیناله معتقد است که کیفیت فنی فوتبال ایتالیا بالا است، اما این سطح از رقابت در ساختار مالی موجود بازتابی ندارد: در ایتالیا هر تیمی می‌تواند صدرنشین را شکست دهد، اما چنین رقابتی در نظام اقتصادی امروز هیچ ارزشی ندارد.

مالک میلان در ادامه به قراردادهای پخش بین‌المللی اشاره کرد و گفت: من نمی‌توانم قراردادهای فعلی پخش را بپذیرم. شبکه‌ها فقط به دنبال بازی‌های بزرگ هستند. هیچ‌کس نمی‌خواهد دیدارهایی مانند کالیاری – لچه را پخش کند و این نشان‌دهنده وجود مشکلی ساختاری در فوتبال ایتالیا است.

کاردیناله با تأکید بر اینکه نابرابری مالی می‌تواند زمینه‌ساز ایده‌هایی مانند سوپرلیگ شود، افزود: سیستم فعلی به ارزش برند پاداش می‌دهد، نه به شایستگی ورزشی. تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، فوتبال به سمت طرح‌های جدید و مترقی حرکت خواهد کرد.

