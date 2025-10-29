خبرگزاری کار ایران
قهرمانی تیم ملی فوتسال دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
تیم ملی فوتسال دختران ایران با پیروزی برابر چین در ضربات پنالتی، عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین را از آن خود کرد.

به گزارش ایلنا، دیدار فینال رقابت‌های فوتسال دختران در چارچوب بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امروز (چهارشنبه ۷ مهر) در منامه بحرین برگزار شد. در این مسابقه، تیم ملی فوتسال دختران ایران از ساعت ۱۹ به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت تهران) مقابل تیم چین صف‌آرایی کرد.

دیدار دو تیم در وقت قانونی با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما شاگردان ایران در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند.

ملی‌پوشان کشورمان پیش از رسیدن به فینال، در مرحله گروهی و حذفی برابر تیم‌های هنگ‌کنگ، بحرین، چین تایپه و چین به میدان رفتند و با ثبت پنج پیروزی و یک تساوی مقتدرانه عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ را به دست آوردند.

این عنوان قهرمانی، یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای فوتسال بانوان ایران در رده جوانان محسوب می‌شود.

