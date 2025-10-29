به گزارش ایلنا، دیدار فینال رقابت‌های فوتسال دختران در چارچوب بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امروز (چهارشنبه ۷ مهر) در منامه بحرین برگزار شد. در این مسابقه، تیم ملی فوتسال دختران ایران از ساعت ۱۹ به وقت محلی (۱۹:۳۰ به وقت تهران) مقابل تیم چین صف‌آرایی کرد.

دیدار دو تیم در وقت قانونی با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما شاگردان ایران در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ بر ۲ حریف خود را شکست دادند و جام قهرمانی را بالای سر بردند.

ملی‌پوشان کشورمان پیش از رسیدن به فینال، در مرحله گروهی و حذفی برابر تیم‌های هنگ‌کنگ، بحرین، چین تایپه و چین به میدان رفتند و با ثبت پنج پیروزی و یک تساوی مقتدرانه عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ را به دست آوردند.

این عنوان قهرمانی، یکی از درخشان‌ترین دستاوردهای فوتسال بانوان ایران در رده جوانان محسوب می‌شود.

انتهای پیام/