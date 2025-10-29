خبرگزاری کار ایران
اعلام فهرست نهایی تیم ملی فوتسال برای حضور در مسابقات کشورهای اسلامی
کادر فنی تیم ملی فوتسال ایران اسامی ۱۴ بازیکن نهایی خود را برای شرکت در مسابقات کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان سعودی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  کادر فنی تیم ملی فوتسال ضمن قدردانی از تلاش و تعهد بازیکنانی که در اردوهای آماده‌سازی حضور داشتند، فهرست نهایی نفرات اعزامی به رقابت‌های کشورهای اسلامی را مشخص کرد.

بر این اساس، باقر محمدی، بهزاد رسولی، حسین طیبی، سعید احمدعباسی، مسلم اولادقباد، محمدحسین درخشانی، مهدی کریمی، سالار آقاپور، مسعود یوسف، بهروز عظیمی، حسین سبزی، محمدحسین بازیار، امیرحسین غلامی و علی خلیلوند بازیکنانی هستند که در ترکیب نهایی تیم ملی قرار دارند و در این رقابت‌ها به میدان خواهند رفت.

همچنین مهدی رستمی‌ها، سجاد یوسف‌خواه و مهدی اسدشیر سه بازیکنی هستند که نام آن‌ها در فهرست اعزامی دیده نمی‌شود و در این دوره از مسابقات تیم ملی را همراهی نخواهند کرد.

تیم ملی فوتسال ایران فردا آخرین جلسه تمرینی خود را در مرکز ملی فوتسال برگزار می‌کند و روز جمعه عازم ریاض خواهد شد تا در مرحله گروهی این رقابت‌ها به مصاف تیم‌های مراکش، افغانستان و تاجیکستان برود.

