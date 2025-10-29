خبرگزاری کار ایران
خبر تلخ برای ورزش ایران: مرگ مغزی صابر کاظمی تایید شد

کمیسیون پزشکی، مرگ مغزی صابر کاظمی، ملی‌پوش سابق والیبال ایران را پس از بررسی‌های تخصصی و آزمایش‌های نهایی تأیید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، پس از انجام بررسی‌های دقیق و آزمایش‌های نهایی، کمیسیون پزشکی متشکل از اساتید برجسته مغز و اعصاب، مرگ مغزی صابر کاظمی را تأیید کرد.

طبق اعلام رسمی تیم پزشکی، تمامی آزمایش‌های بالینی و تصویربرداری‌های انجام‌شده طی روزهای اخیر، نشان‌دهنده از کار افتادن کامل و برگشت‌ناپذیر عملکرد مغز این ورزشکار بود.

کاظمی که چند روز پیش به دلیل  عارضه مغزی حاد از دوحه به یکی از مراکز درمانی تهران منتقل شده بود، طی این مدت تحت مراقبت‌های ویژه قرار داشت، اما تلاش‌های تیم پزشکی برای بازگرداندن عملکرد مغز او نتیجه‌ای نداشت.

فدراسیون والیبال ایران از مردم و جامعه ورزش درخواست کرده تا در این روزهای دشوار، با دعای خیر خود، یاد و خاطره این ملی‌پوش ارزشمند را گرامی بدارند.

طبق نظر کمیسیون پزشکی، فعالیت مغزی صابر کاظمی قابل بازگشت اعلام نشده و وضعیت او «مرگ مغزی» توصیف شده است. اما روند حمایتی متوقف نشده و صابر همچنان متصل به دستگاه‌های حیاتی و تحت مراقبت ویژه است.

