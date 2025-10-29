خبرگزاری کار ایران
وریا مقابل آلومینیوم روی نیمکت استقلال می‌نشیند

کارت بازی وریا غفوری، مربی جدید استقلال، از سوی سازمان لیگ صادر شد و او می‌تواند در دیدار حساس جمعه مقابل آلومینیوم روی نیمکت تیم حضور داشته باشد.

به گزارش ایلنا،  کارت مربیگری وریا غفوری، که اخیراً به عنوان مربی استقلال منصوب شده است، توسط سازمان لیگ فوتبال ایران صادر شد. این موضوع به او اجازه می‌دهد تا در دیدار روز جمعه مقابل آلومینیوم اراک، تیم را از کنار زمین هدایت کند.

حضور غفوری روی نیمکت استقلال در حالی اتفاق می‌افتد که تیم پس از  بازگشت به ثبات، به دنبال ادامه روند مثبت خود در لیگ برتر است. برخی ها  معتقدند حضور مربی با تجربه و آشنا با فضای باشگاه می‌تواند تأثیر مهمی بر عملکرد بازیکنان در این مسابقه حساس داشته باشد.

هواداران و بازیکنان استقلال از بازگشت وریا غفوری، کاپیتان پیشین تیم، بسیار خوشحال هستند و امیدوارند این بار در قامت مربی بتواند تیم را دوباره به قهرمانی برساند.

وریا در سال‌های حضورش تحت هدایت فرهاد مجیدی، فصل قهرمانی بدون باخت استقلال را تجربه کرد و حالا، با تجربه و دانش خود در نقش مربی، همه انتظار دارند دوباره با هدایت او، استقلال به موفقیت برسد.

