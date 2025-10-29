به گزارش ایلنا، بارسلونا با یکی از نگران‌کننده‌ترین اخبار ممکن در فصل جاری روبه‌رو شده است. پدری، هافبک خلاق و جوان آبی‌اناری‌ها که نقش مهمی در ساختار تاکتیکی تیم تحت هدایت هانسی فلیک ایفا می‌کرد، دچار مصدومیت عضلانی شده و برای مدتی از ترکیب اصلی دور خواهد بود.

بر اساس گزارش روزنامه آ.اس اسپانیا، پدری پس از دیدار سنگین برابر رئال مادرید که فشار زیادی به او وارد کرد، دچار آسیب در عضله همسترینگ پای چپ شده است.

پزشکان باشگاه پس از انجام آزمایش‌های دقیق، دوره‌ی سه‌هفته‌ای استراحت مطلق و درمان را برای این بازیکن تجویز کرده‌اند؛ به این ترتیب، پدری دیدارهای مقابل الچه در لالیگا، کلوپ بروژ در لیگ قهرمانان اروپا و سلتاویگو را از دست خواهد داد.

در صورتی که روند درمان او طبق برنامه پیش برود، پیش بینی می‌شود ستاره ۲۱ ساله بارسلونا پس از تعطیلات ملی و پیش از دیدار با تتلتیک بیلبائو و چلسی به میادین بازگردد.

با این حال، با توجه به سابقه مصدومیت‌های مکرر در تیم فلیک و تجربه‌ی بازیکنانی چون لامین یامال، رافینیا، فرمین لوپز و دنی اولمو، بازگشت کامل و بدون افت او قطعی نیست.

