به گزارش ایلنا، روبینیو، بازیکن سابق تیم‌های رئال مادرید، میلان و منچسترسیتی، که از سال ۲۰۲۲ برای تحمل حکم ۹ سال زندان به جرم تجاوز گروهی در ایتالیا در زندان P2 تریمبمبه در ایالت سائوپائولو محبوس است، با انتشار ویدئویی از واقعیت زندگی خود در زندان سخن گفت.

این فوتبالیست ۴۱ ساله در گفت‌وگویی با رسانه برزیلی TV Record اعلام کرد که شواهدی در اختیار دارد که می‌تواند بی‌گناهی او را ثابت کند، اما این مدارک از سوی دادگاه ایتالیا نادیده گرفته شده‌اند. روبینیو در بخشی از اظهاراتش گفت:«هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. افراد دیگری هم آنجا بودند. وقتی دیدم که قربانی می‌خواهد کارهای دیگری انجام دهد، محل را ترک کردم. هیچ‌وقت منکر این موضوع نشدم. می‌توانستم انکار کنم چون دی‌ان‌ای من آنجا نبود، اما دروغگو نیستم.»

زندگی بدون امتیاز در زندان تریمبمبه

در ادامه، شورای اجتماعی «تائوباتِه» که زیر نظر قاضی سولی زِرایک برای نظارت بر وضعیت زندان‌ها فعالیت می‌کند، ویدئویی از روبینیو منتشر کرد که در آن او هرگونه برخورد ویژه یا امتیاز خاص را تکذیب می‌کند.

روبینیو در این ویدئو گفت: «رژیم غذایی، ساعات خواب و کار من دقیقاً مثل سایر زندانیان است. هیچ‌وقت غذای متفاوتی نخورده‌ام و با من رفتار خاصی نشده است. هر زمان کار باشد، همراه بقیه کار می‌کنم. فوتبال هم فقط روزهای یکشنبه مجاز است؛ زمانی که فعالیت کاری تعطیل است.»

او درباره دیدارهای خانوادگی نیز توضیح داد:«بازدیدها روزهای شنبه و یکشنبه انجام می‌شود. وقتی همسرم تنها نیاید، با فرزندانم می‌آید. بزرگ‌ترین پسرم بازی می‌کند و دو فرزند کوچکتر هم می‌توانند بیایند. هیچ تفاوتی بین ملاقات‌ها نیست و همه یکسان رفتار می‌شوند.»

روبینیو همچنین شایعات منتشرشده درباره نقش رهبری‌اش در زندان یا مشکلات روانی را رد کرد و گفت:«درباره من دروغ‌های زیادی منتشر شده؛ گفته‌اند رهبر زندانم یا دچار مشکلات روحی هستم. من هیچ‌وقت دارویی مصرف نکرده‌ام و خدا را شکر حال روحی خوبی دارم. با وجود سختی شرایط، سعی کرده‌ام آرام باشم و مثل بقیه زندانیان زندگی کنم.»

«در زندان نگهبانان تصمیم‌گیرنده‌اند»

بازیکن پیشین رئال مادرید تأکید کرد:«در زندان تریمبمبه هدف بازپروری و بازاجتماعی کردن زندانیان است. من هیچ‌وقت در اینجا یا جای دیگری نقشی در رهبری نداشته‌ام. همان‌طور که قبلاً هم گفته‌ام، اینجا نگهبانان مسئول‌اند و ما زندانیان فقط دستور می‌گیریم و تبعیت می‌کنیم.»

زندان افراد مشهور در برزیل

روبینیو در زندان دکتر خوزه آگوستو سزار سالگادو (P2) در شهر تریمبمبه زندانی است؛ مرکزی که در برزیل به «زندان افراد مشهور» شهرت دارد و حدود ۴۳۰ زندانی در آن نگهداری می‌شوند. سلول‌های این زندان بین ۹ تا ۱۵ مترمربع وسعت دارند و گاه تا شش زندانی در آن‌ها اقامت دارند.

در میان هم‌سلولی‌های روبینیو، چهره‌های معروفی دیده می‌شوند؛ از جمله سیاستمدار لوئیز استواو، روزنامه‌نگار آنتونیو مارکوس پیمِنتا داس نووس و چند محکوم جنجالی مانند الکساندر ناردونی، کریستیان کراوینیوس، راجر عبدالمسیح (پزشکی که ۳۹ بیمار بی‌هوش را مورد آزار قرار داد) و لیندِمبرگ آلوِس که به جرائم قتل، تجاوز یا آدم‌ربایی محکوم شده‌اند.

