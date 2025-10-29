کیلیان امباپه برنده کفش طلای اروپا شد

به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه، مهاجم فرانسوی رئال مادرید، روز جمعه در مادرید جایزه معتبر کفش طلای اروپا را به عنوان بهترین گلزن قاره در فصل ۲۵-۲۰۲۴ دریافت خواهد کرد. این مراسم از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی در جایگاه ویژه ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار می‌شود و جایزه توسط اتحادیه رسانه‌های ورزشی اروپا (ESM) با نمایندگی روزنامه مارکا در اسپانیا اهدا خواهد شد.

امباپه در نخستین فصل حضورش در فوتبال اسپانیا، با به ثمر رساندن ۳۱ گل در لالیگا، بالاتر از ویکتور گیوکرش (اسپورتینگ لیسبون) و محمد صلاح (لیورپول) ایستاد و عنوان بهترین گلزن اروپا را از آن خود کرد.

جایزه کفش طلا از سال ۱۹۶۸ به بهترین گلزن لیگ‌های اروپایی بر اساس یک سیستم امتیازدهی ویژه اهدا می‌شود؛ سیستمی که ارزش هر گل را متناسب با ضریب رقابتی لیگ‌ها محاسبه می‌کند. بر این اساس، در پنج لیگ برتر اروپا (اسپانیا، انگلیس، آلمان، فرانسه و ایتالیا) هر گل معادل دو امتیاز است، در حالیکه لیگ‌هایی مانند پرتغال، یونان، هلند، روسیه و ترکیه برای هر گل ۱.۵ امتیاز در نظر می‌گیرند و سایر لیگ‌ها یک امتیاز به ازای هر گل دارند.

بر پایه همین سیستم، ۳۱ گل امباپه در لالیگا ۶۲ امتیاز برای او به همراه داشت. در حالیکه گیوکرش با ۳۹ گل در لیگ پرتغال و ضریب ۱.۵ به ۵۸.۵ امتیاز رسید و محمد صلاح با ۲۹ گل در لیگ برتر انگلیس و ۵۸ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

این جایزه برای امباپه تنها افتخار فردی تازه نیست؛ او پیش از این نیز عنوان پیچیچی لالیگا را به عنوان بهترین گلزن لیگ اسپانیا کسب کرده بود. مجموع گل‌های او در فصل گذشته به ۴۴ گل رسید. آماری که برابر با بهترین رکورد دوران حضورش در پاری‌سن‌ژرمن است.

افتخاری که سال‌ها در انتظارش بود

امباپه در سال‌های گذشته چندین بار به کسب این جایزه نزدیک شده بود. در فصل ۲۰۱۹-۲۰۱۸ با ۳۳ گل تنها شش گل کمتر از لیونل مسی زد و در جایگاه دوم ایستاد. در فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ نیز با ۲۸ گل دوم شد و پشت سر رابرت لواندوفسکی قرار گرفت. یک سال بعد، در حالیکه هری کین با پیراهن بایرن مونیخ قهرمان شد، امباپه با ۲۷ گل در رتبه سوم ایستاد.

کفش طلای امسال نام امباپه را در فهرست پرافتخارترین گلزنان تاریخ فوتبال اروپا ثبت کرد؛ فهرستی که از دهه ۱۹۶۰ تاکنون شامل بزرگانی چون اوزبیو، گرد مولر، مارکو فان‌باستن، هوگو سانچز، تیری آنری، رونالدو نازاریو، فرانچسکو توتی، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی است.

در این میان، مسی با شش عنوان و کریستیانو رونالدو با چهار عنوان رکورددار این جایزه هستند و از این پس، نام کیلیان امباپه نیز به جمع آنان افزوده می‌شود. ستاره‌ای که حالا در رئال مادرید به یکی از چهره‌های ماندگار فوتبال اروپا بدل شده است.

