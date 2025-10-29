حدادی: در سه روز با اوسمار به توافق رسیدیم / اصلاح ساختار در پرسپولیس آغاز شده است

به گزارش ایلنا، پیمان حدادی، سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس، در مراسم معارفه و امضای قرارداد با اوسمار ویه‌را، سرمربی جدید سرخ‌پوشان، ضمن قدردانی از تلاش‌های هیئت‌مدیره و بخش‌های مختلف باشگاه، از آغاز اصلاحات ساختاری در پرسپولیس سخن گفت.

او در ابتدای اظهارات خود اظهار داشت: «امروز خوشحالیم که در خدمت آقای اوسمار هستیم. از اعضای محترم هیئت‌مدیره، به‌ویژه آقایان دکتر همتی، میرزایی و اینانلو تشکر می‌کنم. همدلی و همکاری این عزیزان باعث شد در مدت سه روز مذاکرات به نتیجه برسد و امروز قرارداد نهایی امضا شود.»

حدادی با اشاره به همکاری بخش‌های مختلف باشگاه برای تسریع روند عقد قرارداد افزود: «از واحدهای ورزشی، حقوقی و به‌ویژه بخش بین‌الملل باشگاه سپاسگزارم که با هماهنگی کامل، فرایند امضا را تسریع کردند. این اتفاق، خواسته‌ی هواداران پرسپولیس بود و ما وظیفه داریم که این خواسته را محقق کنیم. امیدوارم حضور آقای اوسمار شروعی برای روزهای بهتر باشد.»

او ادامه داد: «ما در مدیریت جدید گوش شنوای انتقادات و پیشنهادات هستیم. اعتقاد داریم که بدون پذیرش نقد، پیشرفتی حاصل نمی‌شود. بنابراین از همه اهالی رسانه و کارشناسان می‌خواهیم دیدگاه‌های خود را صادقانه مطرح کنند تا بتوانیم نقاط ضعف را برطرف کنیم.»

حدادی در ادامه به برنامه‌های هیئت‌مدیره اشاره کرد و گفت: «در چند ماه اخیر، فرآیند اصلاح ساختار را در بخش‌های حقوقی، مالی و ورزشی آغاز کرده‌ایم. در برخی حوزه‌ها نیاز به تغییر روش و در برخی موارد نیاز به تغییر افراد وجود دارد، اما مهم‌تر از همه، تغییر نگرش در ساختار مدیریتی باشگاه است. این تغییر را از بخش رسانه‌ای آغاز خواهیم کرد که مسئولیت آن بر عهده آقای اینانلو است.»

او در پایان درباره برنامه‌های اقتصادی باشگاه افزود: «در روزهای آینده جزئیات طرح‌های اقتصادی پرسپولیس برای ایجاد درآمدهای پایدار اعلام خواهد شد. از همه عزیزانی که در این مسیر همراه ما هستند تشکر می‌کنم و امیدوارم با حمایت هواداران، آینده‌ای روشن برای باشگاه رقم بزنیم.»

