هفته نهم لیگ برتر
خطیبی باز هم مس را از روی سکو هدایت میکند!
رسول خطیبی،سرمربی مس رفسنجان، به دلیل محرومیت دیدار حساس هفته نهم مقابل چادرملو را از روی سکو دنبال خواهد کرد و این موضوع ممکن است بر روند فنی و نتیجه تیم تأثیر بگذارد.
به گزارش ایلنا، مس رفسنجان در هفتههای اخیر لیگ برتر ایران روندی رو به رشد را پشت سر گذاشته و نشانههای بازگشت به روزهای خوب خود را نشان داده است. شاگردان رسول خطیبی پس از شروعی سخت در لیگ، در سه هفته اخیر عملکردی منسجمتر داشتهاند و پیروزی روحیهبخش برابر پیکان نقطه عطفی در مسیر این تیم محسوب میشود. در هفته بعدش هم شاید اگر مس به جای استقلال با تیم دیگری روبهرو میشد، میتوانست به امتیازگیری ادامه دهد، اما مقابل یکی از آمادهترین تیمهای لیگ شکست خورد و در آن بازی چند مهره کلیدیاش را نیز از دست داد. البته ناگفته نماند که در آن بازی مس به دلیل محرومیت،رسول خطیبی را در کنار زمین نداشت و این موضوع هم بیتاثیر نبود.
در دیدار برابر استقلال، ایمان سلیمی، امیرحسین جولانی و سامان نریمانجهان دچار مصدومیت شدند و به همراه وحید حیدریه دیدار بعدی برابر آلومینیوم را از دست دادند. با وجود این غیبتها، مس در اراک عملکرد قابل قبولی داشت و در حالیکه تیم میزبان در صدر جدول بود، موفق شد با ارائه نمایشی منظم و پرانرژی یک امتیاز ارزشمند کسب کند. به اعتقاد کارشناسان، اگر مس در نیمه اول از موقعیتهایش بهتر استفاده میکرد، حتی میتوانست برنده بازی باشد.
در حال حاضر، تمرینات تیم در رفسنجان پیگیری میشود و سه جلسه تمرین تاکتیکی تا دیدار حساس برابر چادرملو برنامهریزی شده است. خبر خوب برای هواداران بازگشت ایمان سلیمی و سامان نریمانجهان به تمرینات گروهی است، هرچند جولانی همچنان مصدوم است و وحید حیدریه نیز با تلاش کادر پزشکی شانس محدودی برای حضور در ترکیب دارد.
اعضای کادر فنی معتقدند روند فنی تیم در هفتههای اخیر مثبت و روبهپیشرفت بوده است. هماهنگی در خطوط مختلف، نظم تاکتیکی و اعتمادبهنفس بازیکنان نسبت به ابتدای فصل رشد چشمگیری داشته است.با این حال، رسول خطیبی که در دیدار برابر استقلال به دلیل محرومیت نتوانست از کنار زمین تیمش را هدایت کند، در بازی بعد مقابل آلومینیوم به نیمکت بازگشت. اما طبق فهرست جدید محرومان سازمان لیگ، نام او دوباره در لیست محرومان دیده میشود و سرمربی مس باید دیدار حساس هفته نهم برابر چادرملو را از روی سکو دنبال کند؛ موضوعی که ممکن است تأثیر مستقیمی بر روند فنی و نتیجه نهایی تیم در بازی پیشرو داشته باشد.
دلیل این محرومیت نیز به اتفاقات چند هفته گذشته بازمیگردد؛ بعد از بازی با ذوبآهن، رأی جریمه و یک جلسه محرومیت تعلیقی برای خطیبی صادر شد. در بازی با پیکان هم به دلیل اعتراض به داور، ناظر مسابقه گزارش داده و به همین خاطر، کمیته انضباطی یک جلسه تعلیقی او را فعال کرده است.
با این وجود، مسیها با انگیزه بالا و حمایت هواداران خود آمادهاند تا در خانه سه امتیاز مهم این دیدار را به دست آورند و جایگاهشان را در جدول بهبود بخشند. همه در رفسنجان امیدوارند روند روبهرشد این تیم در هفتههای آینده با نتایج مثبت تداوم پیدا کند و تلاشهای فنی کادر و بازیکنان به ثمر بنشیند.