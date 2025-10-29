به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم فوتبال تراکتور، در نشست خبری پیش از دیدار حساس برابر پرسپولیس، درباره شرایط تیمش، ترکیب بازیکنان و وضعیت میزبانی این مسابقه صحبت کرد. این نشست که با حضور پرشمار خبرنگاران برگزار شد، در مقاطعی با حاشیه همراه بود، اما سرمربی تراکتور با آرامش به پرسش‌ها پاسخ داد.

او در آغاز نشست گفت: «تیم ما برای بازی فردا انگیزه زیادی دارد. پس از چند پیروزی متوالی، بازیکنان از نظر روحی در وضعیت مطلوبی هستند و آماده‌ایم تا با تمام توان مقابل پرسپولیس بازی کنیم. برای حریف احترام قائلیم، اما نگاه ما فقط به موفقیت تراکتور است. متأسفانه نبود تماشاگران نکته منفی این دیدار است و باعث کاهش هیجان مسابقه می‌شود.»

اسکوچیچ درباره وضعیت مصدومان تیمش اظهار داشت: «تنها غایب قطعی ما ایگور است. نادری و خامروبکوف هنوز به آمادگی کامل نرسیده‌اند و احتمالاً روی آن‌ها ریسک نخواهیم کرد.»

سرمربی تراکتور در واکنش به تغییرات نیمکت پرسپولیس گفت: «در مورد اینکه چه کسی روی نیمکت پرسپولیس می‌نشیند، واقعاً فکر نمی‌کنم. تیم من قابلیت تطبیق‌پذیری دارد و برای ما تفاوتی نمی‌کند چه کسی سرمربی پرسپولیس باشد. درباره آقای هاشمیان هم باید بگویم متأسفم. او مرد خوبی است و من با خودش و کریم باقری رابطه دوستانه‌ای دارم و با آنها همکاری کردم. برای هر دو آرزوی موفقیت می‌کنم.»

او درباره غیبت هواداران و تأثیر آن بر فضای مسابقه گفت: «نبود تماشاگران تصمیم درستی نیست. در دنیای امروز که همه چیز ثبت و ضبط می‌شود، می‌توان با شناسایی افراد خاطی، مشکل را حل کرد نه اینکه کل هواداران را محروم کنیم. فوتبال بدون تماشاگر جذابیت ندارد و برای هواداران ما اتفاقی ناراحت‌کننده است.»

اسکوچیچ در واکنش به انتظار برخی هواداران برای برد پرگل گفت: «به نتیجه‌های بزرگ فکر نمی‌کنیم. هدف ما فقط پیروزی است، نه تعداد گل. تمرکز تیم باید روی نظم، تلاش و اجرای برنامه‌های تاکتیکی باشد، نه حاشیه‌ها یا مقایسه با گذشته.»

او همچنین درباره وضعیت زمین بازی اظهار کرد: «چمن ورزشگاه یادگار امام هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده، اما تصمیم نهایی برای میزبانی در همین ورزشگاه گرفته شده است.»

در پایان، سرمربی تراکتور تأکید کرد: «من قول خاصی جز تلاش، نظم و تمرکز نمی‌دهم. گذشته برای من اهمیتی ندارد؛ مهم بازی پیش‌روست. اینکه مقابل چه تیمی برده‌ایم یا باخته‌ایم، مربوط به گذشته است و فقط برای رسانه‌ها جذابیت دارد. ما فقط برای موفقیت تراکتور کار می‌کنیم و به مسائل بیرونی توجهی نداریم.»

انتهای پیام/