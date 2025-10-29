اوسمار: بازگشت به پرسپولیس افتخار بزرگی است/ به دنبال قهرمانی هستیم

به گزارش ایلنا، مراسم معارفه اوسمار ویه‌را، سرمربی برزیلی پرسپولیس، صبح امروز با حضور اعضای هیئت‌مدیره و جمع زیادی از خبرنگاران و عکاسان در محل باشگاه برگزار شد. حضور حدود ۳۰ رسانه در این رویداد، نشان از توجه ویژه به بازگشت او به نیمکت سرخپوشان داشت.

اوسمار در نخستین سخنان خود گفت:«افتخار بزرگی است که بار دیگر در میان خانواده پرسپولیس حضور دارم. از آقای حدادی و بانک شهر برای فراهم‌کردن شرایط بازگشتم تشکر می‌کنم. می‌دانم فصل دشواری پیش رو داریم، اما تمام تلاشم را برای موفقیت تیم انجام خواهم داد.»

او با اشاره به انتظارات هواداران پرسپولیس افزود: «از خواسته‌های هواداران آگاه هستم و می‌دانم آن‌ها همیشه در کنار تیم بوده‌اند. تلاش همه ما این است که بهترین عملکرد ممکن را ارائه دهیم. خوشحالم که دوباره در تهران هستم و امیدوارم همان فضای مثبت گذشته تکرار شود.»

سرمربی پرسپولیس در بخش پایانی صحبت‌هایش تأکید کرد: «فصل پیش‌رو پر از چالش است، اما رویاهای بزرگی داریم. اگر همه ما -از بازیکنان گرفته تا هواداران- برای هدفی مشترک تلاش کنیم، می‌توانیم به آن دست یابیم. تحقق رویاها با همکاری جمعی ممکن است، نه فردی.»

