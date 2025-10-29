اوسمار به ایران رسید

به گزارش ایلنا، ساعاتی پیش اوسمار لوس ویه‌را، سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس، به همراه دو دستیار برزیلی خود وارد فرودگاه بین المللی شد. استقبال از او و همراهانش توسط امیرعلی حسینی، مسئول امور بین‌الملل باشگاه پرسپولیس انجام گرفت و جمعی از خبرنگاران نیز در سالن CIP حضور داشتند تا لحظه ورود این چهره محبوب را ثبت کنند.

اوسمار که با استقبال گسترده هواداران به عنوان سرمربی جدید انتخاب شده، در کنفرانس خبری ساعت ۱۱ امروز رسماً معرفی خواهد شد و سپس به همراه تیم برای دیدار با تراکتور راهی تبریز می‌شود. با این حال، او در بازی هفته نهم از روی سکوها عملکرد شاگردانش را تماشا خواهد کرد و نخستین حضور رسمی‌اش روی نیمکت از دیدار برابر استقلال خوزستان رقم خواهد خورد.

نکته قابل توجه در بازگشت اوسمار به پرسپولیس، حضور دو دستیار در کنار اوست. مربی برزیلی در بازگشت به ایران، تولدو و جولیانو والی را همراه خود آورده تا کادر فنی سرخ‌پوشان چهره‌‌هایی تازه در خود داشته باشد.

با اضافه شدن تولدو، جدایی میشائیل اوئنینگ، دستیار آلمانی وحید هاشمیان، قطعی به نظر می‌رسد. با این حال، احتمال حضور هم‌زمان دو مربی بدنساز در تیم وجود دارد و گفته می‌شود په‌په لوسادا، بدنساز اسپانیایی پرسپولیس، همچنان در کادر فنی باقی خواهد ماند و وظایفش با دستیاران جدید تقسیم می‌شود.

