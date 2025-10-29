خبرگزاری کار ایران
پس از شکست مقابل سوئیس

انتقاد سرمربی تیم ملی زنان کانادا از عملکرد داوران

انتقاد سرمربی تیم ملی زنان کانادا از عملکرد داوران
کِیسی استونی، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان کانادا، پیش از دیدار دوستانه برابر هلند، از نحوه قضاوت داوران در دیدار اخیر با سوئیس انتقاد کرد و گفت در برخورد با خشونت‌های داخل زمین، سهل‌انگاری شده است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال زنان کانادا در دیدار دوستانه اخیر خود برابر تیم ملی سوئیس با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. کِیسی استونی، سرمربی این تیم، پس از بازی از عملکرد داوران انتقاد کرد و گفت تصمیمات آن‌ها امنیت بازیکنان را نادیده گرفته است.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «وقتی پای سلامت بازیکنان وسط است، نمی‌توان بی‌تفاوت بود. احساس کردم در طول مسابقه بسیاری از خطاها نادیده گرفته شد. حتی زمانی که سؤالاتی می‌پرسیدم، واکنشی دریافت نمی‌کردم و در نهایت ترجیح دادم سکوت کنم، چون تأثیری نداشت.»

یکی از اتفاقات مهم این دیدار، مصدومیت الیویا اسمیت بود. این بازیکن برای درمان آسیب لگن خود به باشگاه آرسنال بازگشت و در بازی پیش‌رو مقابل هلند غایب خواهد بود.

کانادا پیش از این نیز در دیدار دوستانه دیگری برابر تیم ملی امریکا با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورده بود. استونی با اشاره به این نتایج گفت: «بیش از یک سال است که تیم ما مسابقه رسمی انجام نداده و از زمان باخت مقابل آلمان در مرحله یک‌چهارم نهایی المپیک پاریس در شرایط رقابتی نبوده‌ایم. این موضوع توجیه نیست اما واقعیت دارد.»

او همچنین از کیفیت تیم سوئیس تمجید کرد و گفت: «سوئیس تیمی سازمان‌یافته با بازیکنان سطح بالاست. سیدنی شرتن‌لیب نشان داد چرا در بارسلونا حضور دارد. او بازیکن بسیار خوبی است.»

استونی در پایان با تأکید بر اینکه تیمش در حال بازسازی است، افزود: «بازیکنان جدیدی وارد تیم شده‌اند و سبک بازی ما تغییر کرده است. نکات مثبت زیادی وجود دارد اما مسیر پیشرفت هنوز ادامه دارد و کار زیادی در پیش داریم.»

