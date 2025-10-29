خبرگزاری کار ایران
پاشازاده: استقلال با نسل جدید جان گرفته اما به مدیر ورزشی نیاز دارد

پاشازاده: استقلال با نسل جدید جان گرفته اما به مدیر ورزشی نیاز دارد
مهدی پاشازاده با تمجید از عملکرد استقلال در هفته‌های اخیر، حضور بازیکنان جوان را عامل اصلی بازگشت این تیم به شرایط مطلوب دانست و تأکید کرد برای حفظ این روند، باشگاه باید ساختار مدیریتی خود را تقویت کند.

به گزارش ایلنا، مهدی پاشازاده، پیشکسوت استقلال، در گفت‌وگویی درباره شرایط کنونی آبی‌پوشان اظهار داشت: «استقلال در حال حاضر شرایط مناسبی دارد و توانسته با پیروزی‌های متوالی به انسجام تیمی برسد. این تیم از بی‌نظمی‌های ابتدای فصل فاصله گرفته و از نظر روحی و روانی در وضعیت خوبی قرار دارد.»

او با اشاره به مشکلات آغاز فصل افزود: «در شروع لیگ بازیکنان زیادی از تیم جدا و تعدادی هم اضافه شدند و این تغییرات زمان‌بر بود. از طرف دیگر، حضور چند بازیکن در تیم ملی باعث شد هماهنگی لازم شکل نگیرد. اما حالا استقلال با ترکیبی جوان و جنگنده وارد فاز جدیدی شده است.»

پاشازاده ادامه داد: «قبلاً در استقلال ژنرال‌های زیادی بودند اما امروز این سربازهای جوان هستند که با انگیزه و تلاش، تیم را به جلو می‌برند. همین بازیکنان جوان در هفته‌های اخیر اعتماد کادر فنی را جلب کرده‌اند و با عملکردشان نشان داده‌اند شایسته اعتماد هستند.»

او حمایت از نسل جدید را یک ضرورت برای فوتبال ایران دانست و گفت: «درخشش این جوان‌ها فقط به سود استقلال نیست، بلکه می‌تواند به تیم ملی هم کمک کند. فوتبال ایران به تغییر نسل نیاز دارد و این مسیر باید از باشگاه‌ها شروع شود.»

پاشازاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد: «استقلال باید از دستاورد فعلی محافظت کند و نگذارد اتفاقات حاشیه‌ای روند تیم را برهم بزند. نبود یک مدیر ورزشی کاربلد در ابتدای فصل باعث بروز مشکلاتی مثل حواشی عارف آقاسی شد. اگر یک پیشکسوت باتجربه در این پست حضور داشته باشد، بسیاری از خلأهای مدیریتی برطرف می‌شود.»

او در پایان به حضور وریا غفوری در کادر فنی اشاره کرد و گفت: «جذب چهره‌های وفادار به باشگاه مثل وریا اتفاق بسیار خوبی است. او در دوران بازیگری از جان و دل برای استقلال مایه گذاشت و حالا می‌تواند نقش مهمی در اتحاد و انگیزه تیم ایفا کند. برخلاف پرسپولیس، پیشکسوتان استقلال سال‌ها از تیم دور بودند و حالا زمان آن رسیده که در کنار تیم حضور داشته باشند.»

انتهای پیام/
