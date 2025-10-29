خبرگزاری کار ایران
پنج ستاره بزرگ در سایه نسل جدید؛

دردسر شیرین ساپینتو در استقلال

دردسر شیرین ساپینتو در استقلال
کد خبر : 1706472
درخشش نسل جدید استقلال در هفته‌های اخیر باعث شده پنج بازیکن مطرح و باتجربه این تیم روی نیمکت بنشینند و برای بازگشت به ترکیب اصلی با چالشی جدی روبه‌رو شوند.

به گزارش ایلنا، استقلال در حال حاضر به ترکیبی رسیده که تغییر آن آسان نیست و رقابت درونی به اوج رسیده است.

آدان؛ از رئال تا نیمکت استقلال

آدان دروازه‌بان باتجربه استقلال در بدو ورود تصور می‌کرد جایگاهی ثابت داشته باشد، اما درخشش حبیب فرعباسی همه چیز را تغییر داد. فرعباسی با سه بازی بدون گل خورده، اعتماد کامل سرمربی را به دست آورده و حالا آدان برای بازگشت باید بیش از همیشه تلاش کند.

ابوالفضل جلالی؛ زیر سایه گودرزی جوان

ابوالفضل جلالی در حالی روی نیمکت نشسته که حسین گودرزی با بازی‌های پرانرژی و تأثیرگذار در دفاع چپ جایگاه خود را محکم کرده است. جلالی که تجربه ملی دارد، برای بازگشت باید از هر فرصت کوچکی استفاده کند.

روزبه چشمی و رقابت با رزاقی‌نیا

روزبه چشمی که سال‌ها یکی از ستون‌های خط دفاعی استقلال بود، حالا با ظهور محمدرضا رزاقی‌نیا مواجه شده است. رزاقی‌نیا با نمایش‌های مطمئن و جسورانه توانسته جایگاه خود را تثبیت کند و همین کار بازگشت چشمی را سخت کرده است.

اندونگ؛ قربانی بی‌انضباطی

اندونگ فصل را خوب شروع کرد اما بی‌انضباطی باعث شد جای خود را به مهران احمدی بدهد. احمدی عملکرد مطمئنی داشته و تیم بدون او افت نکرده است. بازگشت برای این بازیکن تنها زمانی ممکن است که دوباره اعتماد سرمربی را به دست آورد.

نازون و طلوع سحرخیزان

نازون که با توقع گلزنی بالا به استقلال آمده بود، حالا شاهد درخشش سعید سحرخیزان در خط حمله است. بازی پرتحرک و روحیه جنگنده سحرخیزان باعث شده فعلاً نازون شانسی برای بازگشت به ترکیب نداشته باشد.

رقابت شیرین در استقلال

استقلال اکنون تیمی با عمق ترکیب بالا دارد. نیمکت‌نشینی بازیکنان نامدار نه نشانه ضعف، بلکه نشان‌دهنده رقابت سالم و سطح بالای آمادگی تیم است. این وضعیت اگر درست مدیریت شود، می‌تواند به برگ برنده استقلال در مسیر طولانی لیگ برتر تبدیل شود.

