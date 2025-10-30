به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در تلاش است با حل پرونده مطالبات منتظر محمد عراقی و باز کردن پنجره نقل‌وانتقالاتی، زمینه تقویت تیم را در نیم‌فصل فراهم کند. کادر فنی آبی‌ها نیز جذب یک مهاجم تمام‌کننده را در اولویت قرار داده و احتمال بازگشت اللهیار صیادمنش وجود دارد.

مدیران باشگاه استقلال با هدف آماده‌سازی تیم برای نیم‌فصل دوم و حضور پرقدرت در رقابت‌های داخلی و آسیایی، تمرکز خود را بر حل پرونده شکایت منتظر محمد عراقی گذاشته‌اند؛ شکایتی که منجر به بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه شده است. این پرونده مربوط به مطالبات معوقه بازیکن سابق آبی‌پوشان است و طی روزهای گذشته مذاکراتی میان نمایندگان باشگاه و وکیل او آغاز شده است.

بر اساس اخبار رسیده، استقلال امیدوار است با پرداخت بخشی از مطالبات یا رسیدن به توافق مالی جدید، پیش از شروع نقل‌وانتقالات نیم‌فصل مجوز جذب بازیکن را دریافت کند. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی می‌تواند برنامه‌های فنی ساپینتو را دچار اختلال کند و به همین دلیل این موضوع به یکی از اولویت‌های فوری مدیریت باشگاه تبدیل شده است.

در همین حال برخی اعضای هیأت‌مدیره پیشنهاد کرده‌اند تغییرات محدودی در ترکیب تیم اعمال شود تا خط حمله تقویت گردد. کادر فنی نیز بر جذب یک مهاجم تمام‌کننده تأکید دارد تا عمق تهاجمی استقلال افزایش یابد. عملکرد صعودی تیم در هفته‌های اخیر باعث شده مدیریت باشگاه به دنبال تقویت هدفمند و نه گسترده باشد تا ضمن حفظ انسجام تیمی، نقاط ضعف برطرف شود.

در این میان احتمال بازگشت اللهیار صیادمنش به استقلال نیز مطرح شده و گفته می‌شود مذاکرات اولیه برای سنجش شرایط این انتقال انجام شده است. باشگاه استقلال در صورت باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی، برنامه مشخصی برای تقویت تیم در مقاطع کلیدی فصل خواهد داشت.

