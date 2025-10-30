کریم باقری به تراکتور رسید: به دنبال دومین برد پیاپی!

به گزارش ایلنا، این بازی حساس در ورزشگاه بنیان‌دیزل و بدون تماشاگر برگزار می‌شود و سرخپوشان در حالی به میدان می‌روند که رقیب‌شان با روحیه‌ای بالا پا به میدان گذاشته است.

دیدار تراکتور و پرسپولیس در حالی برگزار می‌شود که شاگردان تیم تبریزی پس از دو پیروزی پرگل در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا از شرایط روحی مناسبی برخوردارند، اما پرسپولیس در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته است. دو بازیکن اصلی تیم یعنی رضا شکاری و امید عالیشاه مصدوم‌اند و سرمربی جدید، اوسمار ویرا، هنوز قراردادش را امضا نکرده و عملاً نمی‌تواند روی نیمکت بنشیند.

اوسمار بامداد چهارشنبه وارد ایران شد اما در صورت نهایی نشدن فسخ قرارداد وحید هاشمیان، امکان ثبت قرارداد و صدور کارت مربیگری او از سوی سازمان لیگ وجود ندارد. حتی در صورت انجام این مراحل، حضور تنها یک‌روزه در تهران عملاً کمکی به آماده‌سازی تیم برای یک مسابقه بزرگ نخواهد کرد.

به همین دلیل باشگاه پرسپولیس تصمیم گرفته تا برای این دیدار حساس از کریم باقری به عنوان سرمربی موقت استفاده کند. باقری در ابتدا تمایلی برای پذیرش این مسئولیت نداشت، اما شرایط خاص تیم باعث شد با قبول مسئولیت، تیم را برای مصاف با تراکتور آماده کند. او تنها سه جلسه تمرینی برای آماده‌سازی تیم در اختیار دارد.

این دومین تجربه جدی باقری مقابل تراکتور به عنوان سرمربی موقت است. فصل گذشته نیز او پس از جدایی گاریدو، روی نیمکت پرسپولیس نشست و در چند مسابقه عملکرد موفقی داشت؛ از جمله پیروزی در دیدار جنجالی مقابل تراکتور که با ده نفر تیمش را به برد رساند و در پایان با استقبال پرشور هواداران روبه‌رو شد.

این بار اما شرایط متفاوت است؛ بازی در تبریز برگزار می‌شود، تراکتور در فرم خوب قرار دارد و مسابقه بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد. باقری مأموریت دارد در این فرصت کوتاه، تیم را از نظر روحی و ذهنی برای این مسابقه حساس آماده کند. اگر پرسپولیس بتواند در این بازی به پیروزی برسد، مسیر تیم برای بازگشت به جمع مدعیان هموار خواهد شد و این می‌تواند برگ برنده‌ای مهم برای کریم باقری و تیم بحران‌زده سرخ‌ها باشد.

