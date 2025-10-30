خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیکان مطمئن نیست

تمدید ۵ ساله با سعید دقیقی بعد از یک برد در هشت بازی!

تمدید ۵ ساله با سعید دقیقی بعد از یک برد در هشت بازی!
کد خبر : 1706469
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پیکان تهران در شرایطی قرارداد سعید دقیقی را تنها پس از یک برد در ۸ هفته ابتدایی لیگ برتر تا سال ۱۴۰۹ تمدید کرد که این تیم پس از شروعی امیدوارکننده، وارد روندی نزولی شده و در ۷ بازی متوالی رنگ پیروزی را ندیده است.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پیکان تهران با هدایت سعید دقیقی لیگ بیست و پنجم را با پیروزی مقابل ذوب‌آهن اصفهان آغاز کرد؛ بردی که نوید شروعی مثبت برای این تیم جوان را می‌داد. اما این برد، تنها پیروزی پیکان تا پایان هفته هشتم باقی ماند. پس از آن، پیکانی‌ها مقابل استقلال خوزستان، شمس‌آذر قزوین، استقلال تهران و گل‌گهر به تساوی رضایت دادند و در ادامه برابر مس رفسنجان، آلومینیوم اراک و سپاهان شکست خوردند.

در حالیکه پیکان با کسب تنها ۷ امتیاز از ۸ بازی، عملکردی نه‌چندان درخشان داشت، مدیران باشگاه تصمیمی غیرمنتظره گرفتند و قرارداد سعید دقیقی را تا سال ۱۴۰۹ تمدید کردند. این تصمیم درست پیش از شکست خانگی مقابل آلومینیوم اراک گرفته شد و یک هفته بعد نیز شکست مقابل سپاهان تکرار شد تا روند ناکامی‌ها ادامه پیدا کند.

مدیرعامل پیکان در همان مقطع در اظهار نظری عجیب اعلام کرده بود: «تنها شش هفته از رقابت‌ها گذشته و ما از انتخاب سعید دقیقی کاملاً راضی هستیم. او مربی جوانی است که ما را در مسیر اهداف بلندمدت باشگاه همراهی می‌کند.» این اظهارات در حالی مطرح شد که آمار دقیق تیم نشان می‌داد پیکان با تنها یک برد، چهار تساوی و سه شکست عملکردی متوسط و حتی پایین‌تر از حد انتظار داشته است.

با توجه به شرایط فعلی، فشارها بر کادرفنی پیکان در حال افزایش است و تمدید بلندمدت قرارداد سرمربی در این شرایط، به یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز نیم‌فصل لیگ برتر ایران تبدیل شده است. حالا باید دید مدیران باشگاه در صورت ادامه روند ضعیف تیم چه واکنشی نشان خواهند داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ