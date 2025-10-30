ناجی دروازه استقلال بدون قرارداد رسمی

به گزارش ایلنا، پس از جدایی سید حسین حسینی و عملکرد ضعیف آنتونیو آدان، استقلال با چالش جدی در درون دروازه مواجه شد. ریکاردو ساپینتو برای حل این مشکل بار دیگر به سراغ بهزاد غلامپور رفت و این مربی باتجربه حالا در تمرینات تیم حضور دارد، اما هنوز قرارداد رسمی با او امضا نشده است.

جدایی سید حسین حسینی از استقلال در نقل‌وانتقالات تابستانی، آغازگر بحرانی جدی در خط دروازه آبی‌پوشان بود. در حالی که استقلال تلاش کرد با جذب آنتونیو آدان، دروازه‌بان اسپانیایی، جای خالی کاپیتان سابق را پر کند، عملکرد ناامیدکننده این بازیکن شرایط را پیچیده‌تر کرد. نمایش ضعیف آدان در لیگ قهرمانان آسیا و دریافت ۷ گل مقابل الوصل امارات، همراه با عملکرد ناپایدار خط دفاعی، باعث شد تا ساپینتو تصمیم به تغییر فوری در کادر فنی بگیرد.

در همین راستا، سرمربی پرتغالی استقلال به سراغ چهره‌ای آشنا رفت: بهزاد غلامپور. مربی باسابقه دروازه‌بان‌ها که پیش‌تر نیز در دوران سرمربیگری ساپینتو در استقلال حضور داشت، حالا دوباره به تمرینات آبی‌پوشان بازگشته است تا شرایط دروازه‌بان‌ها را سامان دهد.

نکته قابل توجه این است که با گذشت سه هفته از آغاز همکاری غیررسمی، هنوز قرارداد رسمی میان غلامپور و باشگاه استقلال امضا نشده است. حتی هیچ تصویری از حضور او در تمرینات منتشر نشده و برخلاف وریا غفوری، مراسم رونمایی یا اعلام رسمی نیز صورت نگرفته است.

با این حال تأثیر غلامپور در عملکرد تیم مشهود بوده است. از زمان بازگشت او، استقلال سه کلین‌شیت متوالی مقابل مس رفسنجان، الوحدات اردن و فجرسپاسی ثبت کرده و آرامش نسبی به خط دروازه بازگشته است. این آمار نشان می‌دهد حضور غلامپور فراتر از یک بازگشت نمادین بوده و نقش فنی و روانی پررنگی در ثبات تیم ایفا کرده است.

در شرایطی که وریا غفوری با امضای رسمی قرارداد وارد کادر فنی شد، هنوز مشخص نیست چرا وضعیت غلامپور تعیین تکلیف نشده است. با توجه به تأثیر مثبت او در نتایج اخیر، انتظار می‌رود باشگاه استقلال در روزهای آینده وضعیت همکاری رسمی با این مربی باتجربه را نهایی کند.

انتهای پیام/