گواردیولا: اگر آرسنال همه بازیها را ببرد، فقط باید قهرمانی را تبریک گفت
پپ گواردیولا پس از شکست منچسترسیتی برابر استونویلا و افزایش فاصله شش امتیازی با صدر جدول، از آرسنال به عنوان تیمی باثبات یاد کرد و گفت اگر توپچیها تا پایان فصل همه بازیهایشان را ببرند، چارهای جز تبریک گفتن به آنها وجود ندارد.
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی با شکست در ویلاپارک وارد شرایط دشواری در کورس قهرمانی شد و آرسنال با پیروزی مقابل کریستال پالاس اختلاف خود را در صدر جدول به شش امتیاز افزایش داد. گواردیولا در واکنش به این نتیجه گفت: «آرسنال در سالهای اخیر تیمی باثبات بوده است. اما نگرانی من فقط یک چیز است؛ اینکه چطور میتوانیم بهتر شویم و به آنها نزدیک بمانیم.»
سرمربی اسپانیایی که سومین شکست پیاپی تیمش در ویلاپارک را تجربه میکرد، تأکید کرد: «از روی تجربه میدانم فصل خیلی طولانی است، خیلی طولانی. تیمهای زیادی هستند که هنوز میتوانند وارد رقابت شوند.»
او با لحنی طنزآمیز به شرایط جدول اشاره کرد و گفت: «حتی پیش از تعطیلات ملی هم نگران بودم. آن زمان چهاردهم جدول بودیم. اگر آرسنال تمام بازیهایش را ببرد و قهرمان لیگ شود، فقط میتوانیم به آنها تبریک بگوییم، همین. ما فقط باید روی پیشرفت خودمان تمرکز کنیم.»