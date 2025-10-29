به گزارش ایلنا، منچسترسیتی با شکست در ویلاپارک وارد شرایط دشواری در کورس قهرمانی شد و آرسنال با پیروزی مقابل کریستال پالاس اختلاف خود را در صدر جدول به شش امتیاز افزایش داد. گواردیولا در واکنش به این نتیجه گفت: «آرسنال در سال‌های اخیر تیمی باثبات بوده است. اما نگرانی من فقط یک چیز است؛ اینکه چطور می‌توانیم بهتر شویم و به آنها نزدیک بمانیم.»

سرمربی اسپانیایی که سومین شکست پیاپی تیمش در ویلاپارک را تجربه می‌کرد، تأکید کرد: «از روی تجربه می‌دانم فصل خیلی طولانی است، خیلی طولانی. تیم‌های زیادی هستند که هنوز می‌توانند وارد رقابت شوند.»

او با لحنی طنزآمیز به شرایط جدول اشاره کرد و گفت: «حتی پیش از تعطیلات ملی هم نگران بودم. آن زمان چهاردهم جدول بودیم. اگر آرسنال تمام بازی‌هایش را ببرد و قهرمان لیگ شود، فقط می‌توانیم به آنها تبریک بگوییم، همین. ما فقط باید روی پیشرفت خودمان تمرکز کنیم.»

