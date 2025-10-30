خبرگزاری کار ایران
آرسنال به مرز ۱۰۰ بازی بدون دریافت سه گل رسید
کد خبر : 1706463
تیم فوتبال آرسنال با ثبت رکوردی تاریخی، موفق شد رکورد هفت‌ساله منچستریونایتد را پشت سر بگذارد.

به گزارش ایلنا،  توپچی‌ها در ۱۰۰ بازی پیاپی در تمامی رقابت‌ها، بیش از دو گل در یک دیدار دریافت نکرده‌اند و حالا به دنبال قهرمانی در فصل ۲۰۲۵–۲۶ لیگ برتر انگلیس هستند.

آرسنال که در سه فصل گذشته دو بار نایب‌قهرمان لیگ برتر شده و همواره تا آستانه فتح جام پیش رفته بود، فصل جدید را قدرتمند آغاز کرده است. شاگردان آرتتا با ایجاد فاصله‌ای چهار امتیازی نسبت به نزدیک‌ترین رقیب خود در صدر جدول قرار دارند. در حالی که بورنموث و ساندرلند نزدیک‌ترین تعقیب‌کنندگان هستند، منچسترسیتی با شش امتیاز و لیورپول با هفت امتیاز فاصله از صدر در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

آرسنال حالا دومین تیم تاریخ لیگ برتر انگلیس است که موفق شده در ۱۰۰ بازی پیاپی در تمامی رقابت‌ها، بیش از دو گل در یک مسابقه دریافت نکند. پیش از این، منچستریونایتد بین اکتبر ۲۰۱۶ تا اوت ۲۰۱۸ صاحب این رکورد بود.

آخرین باری که آرسنال در لیگ برتر سه بار دروازه‌اش باز شد، دیدار برابر لوتون‌تاون در ۵ دسامبر ۲۰۲۳ بود؛ دیداری که با وجود دریافت سه گل، با نتیجه ۴ بر ۳ به سود توپچی‌ها پایان یافت. همچنین در رقابت‌های جام اتحادیه در اول نوامبر ۲۰۲۳ نیز آرسنال در جریان شکست ۳ بر یک مقابل وستهم سه گل دریافت کرده بود.

این رکورد در حالی به دست آمده که ساختار دفاعی منظم و انسجام تاکتیکی آرسنال، از اصلی‌ترین عوامل موفقیت تیم آرتتا در این فصل محسوب می‌شود و توپچی‌ها حالا با انگیزه‌ای مضاعف در مسیر قهرمانی گام برمی‌دارند.

