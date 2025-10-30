بازگشت وریا غفوری؛ تصمیمی نمادین یا مأموریتی جدی؟

به گزارش ایلنا، حضور وریا غفوری در کادر فنی استقلال فقط یک حرکت احساسی نیست، بلکه تصمیمی حساب‌شده از سوی ساپینتو برای تقویت همبستگی درون‌تیمی و افزایش تمرکز و انگیزه بازیکنان است. کاپیتان سابق آبی‌ها قرار است نقش ویژه‌ای در بخش روحی و ارتباطی تیم ایفا کند.

وریا غفوری پس از سال‌ها حضور در استقلال حالا در آستانه بازگشت به این تیم، اما این‌بار در قالب عضو کادر فنی قرار دارد. این تصمیم که ابتدا از سوی ساپینتو مطرح شد، هدفی فراتر از یک حضور نمادین دارد. سرمربی پرتغالی استقلال به‌خوبی می‌داند غفوری به دلیل سابقه کاپیتانی و جایگاه ویژه‌ای که نزد بازیکنان دارد، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تمرکز و روحیه تیم ایفا کند.

پیش از قطعی‌شدن حضور وریا در کادر فنی، جلسه‌ای میان او و ساپینتو برگزار شد. در این نشست، ساپینتو با اشاره به تجربه و جایگاه غفوری از او خواست به صورت فعال در مسیر موفقیت تیم مشارکت داشته باشد. بخش مهمی از مأموریت او، آماده‌سازی ذهنی بازیکنان و تقویت اتحاد درون‌تیمی است؛ نقشی که پیش‌تر دستیارانی چون خسرو حیدری در آن حضور داشتند اما ارتباط کاری جدی و مؤثری با ساپینتو شکل نگرفت.

تفاوت اصلی وریا با سایر گزینه‌ها در نفوذ بالای او در رختکن و اعتماد ویژه‌ای است که بازیکنان به او دارند. غفوری سال‌ها با بسیاری از بازیکنان فعلی هم‌تیمی بوده و رابطه‌ای نزدیک و صمیمی با آنان دارد. او می‌تواند به عنوان پل ارتباطی مؤثر میان کادر فنی و بازیکنان عمل کند و فشارهای روانی را کاهش دهد.

استقلال در مقطع حساسی از فصل قرار دارد؛ تیمی جوان و باانگیزه که برای ماندن در کورس قهرمانی به انسجام و تمرکز کامل نیاز دارد. مأموریت وریا غفوری در این مسیر ایجاد آرامش، حفظ روحیه تیمی و انتقال تجربه رهبری درونی است. بسیاری از هواداران آبی‌ها نیز از این تصمیم استقبال کرده‌اند و معتقدند حضور دوباره کاپیتان سابق می‌تواند روح تازه‌ای به تیم بدمد.

به نظر می‌رسد ساپینتو این‌بار تصمیم گرفته با انتخاب چهره‌ای محبوب و مؤثر، یک حلقه ارتباطی محکم بین رختکن و کادر فنی ایجاد کند؛ حلقه‌ای که می‌تواند استقلال را در مسیر موفقیت نگه دارد.

