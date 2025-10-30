به گزارش ایلنا، در حالی که پیش‌بینی می‌شد استقلال برای موفقیت در لیگ بیست‌وپنجم به خارجی‌های پرهزینه متکی باشد، اما ساپینتو با تکیه بر ترکیب جوان و داخلی، تیمی جنگنده و باانگیزه ساخته است؛ ترکیبی که حالا به شگفتی‌ساز فصل تبدیل شده و حتی برخی از مهره‌هایش در آستانه دعوت به تیم ملی قرار دارند.

استقلال در فصل جاری لیگ برتر با ساختاری متفاوت نسبت به گذشته وارد میدان شده است. برخلاف تصور ابتدایی درباره اتکای این تیم به خارجی‌های گرانقیمت، حالا تنها دو بازیکن خارجی یعنی منیر الحدادی و یاسر آسانی در ترکیب اصلی جای ثابتی دارند و سایر پست‌ها به بازیکنان جوان ایرانی سپرده شده است. نسل تازه‌ای که در سکوت و به دور از هیاهو وارد زمین شدند اما خیلی زود خود را به عنوان مهره‌های کلیدی نشان دادند.

بازیکنانی چون سعید سحرخیزان، علیرضا کوشکی، مهران احمدی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، حسین گودرزی، سامان فلاح و حبیب فرعباسی اکنون ساختار فنی استقلال را شکل داده‌اند. بسیاری از این نفرات در گذشته فرصت درخشش چندانی نداشتند، اما در سیستم ساپینتو به ثبات و اعتماد به نفس رسیده‌اند و حتی موجب نیمکت‌نشینی برخی خارجی‌های پرهزینه شده‌اند.

رزاقی‌نیا و احمدی؛ در مسیر ملی‌پوش شدن

در میان این بازیکنان، رزاقی‌نیا و احمدی بیش از سایرین درخشیده‌اند. رزاقی‌نیا با بازی هوشمندانه در میانه میدان، به یکی از ارکان اصلی تیم تبدیل شده و نامش در فهرست بازیکنان مورد توجه امیر قلعه‌نویی قرار گرفته است. احمدی نیز سابقه حضور در اردوهای ملی را دارد و احتمال دعوت دوباره او به تیم ملی بسیار بالاست. این روند می‌تواند نسل جدیدی از بازیکنان استقلال را وارد چرخه ملی‌پوشان کند.

ساپینتو و بازسازی انگیزه بازیکنان

بسیاری از این جوانان پیش‌تر در تیم‌های مختلف فرصت اثبات نداشتند اما در استقلال شرایطی فراهم شده تا بدون فشار و با اعتماد به نفس بازی کنند. ساپینتو با درک دقیق از روحیه بازیکنان، بستری ایجاد کرده تا انگیزه، انرژی و جنگندگی به نقطه قوت تیم تبدیل شود. این تغییر نه تنها در عملکرد فنی بلکه در روحیه تیمی و رفتار بازیکنان هم قابل مشاهده است.

پایان عصر تکراری‌ها

یکی از نکات کلیدی این تحول، کاهش وابستگی به نسل قدیمی و تکراری فوتبال ایران است. استقلال حالا به پایگاهی برای معرفی چهره‌های جوان بدل شده؛ بازیکنانی که بدون پیشینه پر سروصدا اما با تلاش و انگیزه، در حال ساختن آینده‌ای تازه برای فوتبال کشورند. این روند می‌تواند در آینده نزدیک، تیم ملی را نیز تحت تأثیر مثبت قرار دهد.

میانگین سنی پایین و آینده روشن

میانگین سنی ترکیب اصلی استقلال در بازی‌های اخیر 25.8 سال است؛ آماری قابل توجه که نشان می‌دهد این تیم در حال ساختن شالوده‌ای بلندمدت برای آینده است. نام‌هایی چون رزاقی‌نیا (۱۹ سال)، سحرخیزان (۲۲ سال)، گودرزی و فلاح (۲۴ سال) و کوشکی (۲۵ سال) در کنار بازیکنان باتجربه‌تر، ترکیبی پویا و آینده‌دار ساخته‌اند.

اعتماد به این نسل، نه فقط استقلال، بلکه فوتبال ایران را متحول خواهد کرد؛ نسلی که اگر مسیر رشدش حفظ شود، به زودی نقش پررنگی در سطح ملی ایفا خواهد کرد.

