امید تازه کشتی آزاد ایران در سنگینوزن
تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در رقابتهای جهانی با یک طلا، یک نقره و دو برنز به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا، در میان نتایج پر فراز و نشیب، درخشش ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و کسب مدال طلا مهمترین اتفاق این رقابتها بود.
مسابقات کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جهان با نتایجی همراه د که اگرچه در مجموع درخشان نبود، اما نقطه اوج آن در وزن ۱۲۵ کیلوگرم رقم خورد؛ جایی که ابوالفضل محمدنژاد با اقتدار مدال طلا را از آن خود کرد و به عنوان یک چهره تازه در سنگینوزن کشتی ایران مطرح شد.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در چهار وزن اول این رقابتها یک طلا، یک نقره و دو برنز به دست آورد. مدال طلا به نام محمدنژاد ثبت شد، مدال نقره به سینا خلیلی رسید و میلاد والیزاده و مهدی یوسفی نیز مدال برنز را از آن خود کردند. شکست سینا خلیلی در فینال و شکست مهدی یوسفی برابر کشتیگیر آمریکایی از نکات منفی کارنامه تیم ایران بود. در مجموع، تیم ایران در اکثر اوزان مقابل کشتیگیران آمریکایی شکست خورد و تنها در یک وزن توانست برتری را از آن خود کند.
در این میان، درخشش ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امید تازهای برای کشتی ایران در سنگینوزن ایجاد کرد. محمدنژاد، کشتیگیر جوان امیریه شهرستان شهریار، با عملکردی مقتدرانه به مدال طلا دست یافت؛ اتفاقی که از نظر تاریخی نیز قابل توجه است، چرا که شهریار سالها مهد کشتی فرنگی بوده و قهرمانان بزرگی چون داود عابدینزاده، علی محمدی، داود اخباری و امیرعلی اکبری از این شهر برخاستهاند.
موفقیت محمدنژاد در حالی رقم خورد که سنگینوزن کشتی آزاد ایران پیشتر با نامهایی چون امیرحسین زارع و امیررضا معصومی شناخته میشد و حالا یک نام جدید به این جمع اضافه شده است. این طلا میتواند خیال کادرفنی تیم ملی را از داشتن یک چهره مطمئن دیگر در سنگینوزن راحت کند و رقابت در این وزن را داغتر از همیشه سازد.