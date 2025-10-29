خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کریم باقری: اوسمار باید زودتر به تمرینات می‌رسید

کریم باقری: اوسمار باید زودتر به تمرینات می‌رسید
کد خبر : 1706456
لینک کوتاه کپی شد.

کریم باقری از شرایط تمرینات پرسپولیس بعد از تغییر سرمربی انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، کریم باقری با انتقاد از تأخیر در حضور اوسمار ویرا در تمرینات پرسپولیس تأکید کرد که اگر هدف مدیریت ایجاد شوک مثبت در تیم بود، سرمربی جدید باید پیش از بازی با تراکتور در تمرینات حضور می‌یافت. او همچنین درباره وضعیت خود در کادر فنی و نامتوازن بودن ترکیب تیم توضیحاتی داد.

کریم باقری، مربی تیم فوتبال پرسپولیس در حاشیه تمرینات این تیم درباره شرایط نیمکت سرخپوشان در آستانه دیدار حساس با تراکتور گفت: «ما وظیفه‌مان است که تیم را جلو ببریم. چهارشنبه اوسمار می‌آید و با ما به تبریز می‌آید اما روی نیمکت نخواهد نشست.»

باقری با انتقاد از زمان‌بندی ورود سرمربی جدید به ایران اظهار داشت: «باشگاه از شرایط اطلاع داشت و باید اوسمار را برای شنبه هماهنگ می‌کردند تا با تیم تمرین کند. اگر قرار است با تغییر سرمربی، شوک مثبتی به تیم وارد شود، او باید این هفته در تمرینات حاضر می‌شد تا تأثیر خودش را بگذارد.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا در کادر فنی اوسمار حضور خواهد داشت، گفت: «با اوسمار هنوز صحبتی نکردم اما به حدادی گفتم جویای ترکیب دستیارانش شود تا بدانیم چه نفراتی در کنار او هستند. می‌دانم که خودم جزو کادر اوسمار هستم و اگر فرد دیگری اضافه شود، بعداً هماهنگ خواهد شد.»

مربی پرسپولیس درباره احتمال سرمربیگری خودش نیز گفت: «پرسپولیس سرمربی بزرگ می‌خواهد. من در این سال‌ها تجربه‌های زیادی کسب کرده‌ام اما فضای پیرامونی باشگاه با مربی خارجی راحت‌تر است. البته هر مربی خارجی نه، باید فردی بیاید که از نظر فنی در سطح بالا باشد.»

باقری همچنین با اشاره به ترکیب نامتوازن تیم تأکید کرد: «بدشانسی داشتیم و بازیکنانی که هاشمیان روی آن‌ها حساب کرده بود، مصدوم شدند. ترکیب تیم هم بالانس نیست. به‌جای آن همه وینگر که در زمان کارتال گرفته شد، می‌شد جور دیگری بازیکن گرفت اما کارتال سرمربی بود و او تصمیم گرفت چه بازیکنانی به تیم اضافه شوند.»

او در پایان افزود: «به‌جز فخریان، بقیه بازیکنان توسط کارتال جذب شدند. اگر قرار است تیم به مسیر قهرمانی برگردد، این هماهنگی باید هرچه زودتر ایجاد شود و اوسمار هم در سریع‌ترین زمان ممکن باید کارش را آغاز کند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ