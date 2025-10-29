سقوط نایبقهرمان المپیک در نیمه راه جهانی؛
ناکامی نگرانکننده تکواندوی ایران در ووشی
تیم ملی تکواندو ایران که در المپیک پاریس نمایشی درخشان داشت، در رقابتهای قهرمانی جهان ووشی چین عملکردی ضعیف و دور از انتظار داشته است.
به گزارش ایلنا، از ۱۵ ملیپوش اعزامی، تاکنون هشت نفر از دور رقابتها کنار رفتهاند و تنها دستاورد کاروان ایران یک مدال نقره بوده است.
در ادامه رقابتهای قهرمانی جهان تکواندو در شهر ووشی چین، نتایج ملیپوشان ایران نگرانی جدی را در جامعه ورزش به همراه داشته است. تیم ملی که با انگیزه بالا و پس از افتخارآفرینی در المپیک پاریس راهی این مسابقات شده بود، در نیمه راه تنها یک مدال نقره در کارنامه دارد و اکثر چهرههای شاخص تیم پیش از رسیدن به مراحل پایانی حذف شدهاند.
در چهارمین روز مسابقات، مهران برخورداری که امید اصلی برای جبران ناکامیهای روزهای گذشته بود، پس از پیروزی مقابل نمایندگان موریس، پرتغال و ازبکستان، در مرحله یکچهارم نهایی مغلوب حریف چینی شد و از دور رقابتها کنار رفت. این شکست، سومین حذف یکی از ستارگان المپیکی ایران در این رقابتها بود.
در بخش بانوان نیز نصیری در وزن منفی ۴۶ کیلوگرم پس از پیروزی در دو مبارزه ابتدایی مقابل حریفانی از تیمور شرقی و آذربایجان، در مرحله یکهشتم نهایی برابر ورزشکار تیم پناهندگان شکست خورد و از گردونه رقابتها کنار رفت. پیش از او نیز ناهید کیانی، مؤمنزاده و میرحسینی از رقابتها کنار رفته بودند؛ نتیجهای که فاصله زیادی با روزهای درخشان تیم بانوان در المپیک دارد.
ناظران ورزشی، افت محسوس تکواندوی ایران را نتیجه مستقیم مدیریت ناپایدار، تغییرات مداوم در کادرفنی و حواشی داخلی فدراسیون میدانند؛ عواملی که پیش از اعزام به ووشی روحیه تیم را تحت تأثیر قرار داده است. با وجود نتایج ضعیف، کمیته فنی فدراسیون تاکنون پاسخ روشنی به عملکرد تیم ملی نداده است. مریم آذرمهر، عضو کمیته فنی، در واکنشی کوتاه گفت: «سه وزن دیگر باقی مانده و امیدواریم نتایج جبران شود. بعد از پایان مسابقات باید دقیق بررسی کنیم چرا با وجود آمادگی ظاهری، چنین نتایجی رقم خورده است.»
در شرایطی که امیدها به چند تکواندوکار باقیمانده معطوف شده، فشار روانی ناشی از ناکامیهای اخیر بر تیم سایه انداخته است و بسیاری از کارشناسان احتمال رقم خوردن نتایج متفاوت را ضعیف میدانند.
به باور تحلیلگران، فدراسیون تکواندو برای بازگرداندن اعتبار این رشته پرافتخار باید بازنگری جدی در ساختار مدیریتی و فنی خود انجام دهد و با ایجاد ثبات و آرامش در بدنه تیم ملی، مانع از ادامه روند نزولی شود؛ روندی که در صورت تداوم میتواند جایگاه تاریخی تکواندوی ایران را در سطح جهان تهدید کند.