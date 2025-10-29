تیم ملی فوتبال نابینایان با ترکیبی جوان، آماده بازگشت به پارالمپیک میشود
تیم ملی فوتبال نابینایان ایران، نایبقهرمان جام ملتهای آسیا در هند، از ۷ آبان مرحله جدید اردوهای آمادهسازی خود را آغاز میکند تا با برنامهای بلندمدت برای حضور در پارالمپیک و بازیهای پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا آماده شود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال نابینایان ایران پس از درخشش در جام ملتهای آسیا و کسب عنوان نایبقهرمانی، اکنون در مسیر مرحلهای تازه از آمادهسازی قرار گرفته است. این تیم با هدف بازگشت به پارالمپیک پس از دو دوره غیبت، اردوهای منظم خود را از چهارشنبه ۷ آبان آغاز میکند.
جواد فلفلی، سرمربی تیم ملی، با اعلام برنامههای آمادهسازی گفت: «۱۴ بازیکن نابینا به اردو دعوت شدهاند؛ شش نفر از ترکیب جام ملتها و شش بازیکن جوان که برای نخستین بار به تیم ملی اضافه شدهاند. دو بازیکن هم به دلیل مصدومیت در این مرحله غایباند. هدف ما جوانگرایی، ایجاد ترکیبی پویا و آمادهسازی بلندمدت برای بازگشت به پارالمپیک است.»
او با اشاره به تأخیرهای اولیه در هماهنگی اردوها افزود: «برنامه نهایی آمادهسازی مشخص شده است و تا پایان سال جاری پنج مرحله اردو و دو رویداد رسمی پیشِ رو داریم. مرحله برگشت لیگ باشگاهی در آذرماه، مسابقات کشوری بزرگسالان و جوانان در بهمن و یک اردوی مشترک با تیم ملی عراق در برنامه قرار دارد. اسفندماه نیز آخرین اردوی آمادهسازی سال برگزار خواهد شد.»
فوتبال نابینایان یکی از رشتههای خاص ورزشی است که با توپهای مجهز به زنگ صدا و در قالب پنجنفره برگزار میشود. تیم ملی ایران در سالهای گذشته همواره یکی از قدرتهای آسیا بوده و در پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو به فینال رسید اما در دو دوره اخیر پارالمپیک غیبت داشته است.
فلفلی با اشاره به سختی مسیر صعود به پارالمپیک گفت: «در این رقابتها فقط هشت تیم شرکت میکنند و هر قاره یک سهمیه دارد. ما باید در رقابتی فشرده با ژاپن، چین و کره جنوبی بجنگیم. انگیزه بچهها بالاست و هدف ما بازگشت به جمع بهترینهای جهان است.»
تیم ملی فوتبال نابینایان ایران با ترکیبی جوان و برنامهای منظم در مسیر احیای جایگاه تاریخی خود قرار دارد. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم حمایتها از سوی فدراسیون جانبازان و معلولان و جامعه فوتبال، این تیم میتواند بار دیگر در پارالمپیک بدرخشد و افتخارات گذشته را تکرار کند.