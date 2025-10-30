مهدی طارمی دربیباز ترین پرسپولیسی در آتن!
مهدی طارمی پس از چند هفته نیمکتنشینی، با عملکردی درخشان در ترکیب اصلی المپیاکوس مقابل آ.ا.ک آتن به میدان رفت و با یک گل و گرفتن یک پنالتی، نقش اول پیروزی ۲ بر صفر تیمش را ایفا کرد تا بار دیگر نشان دهد مرد بازیهای بزرگ است.
به گزارش ایلنا، مهدی طارمی، مهاجم ایرانی باشگاه المپیاکوس، در دیدار حساس تیمش برابر آ.ا.ک آتن در هفته یازدهم سوپرلیگ یونان، در ترکیب اصلی قرار گرفت و درخشانترین نمایش فصل خود را ارائه داد. طارمی در نیمه نخست با تحرک و فشار مداوم بر مدافعان حریف، پایهگذار گل اول تیمش شد. در دقیقه ۳۱، ارسال کوستینیا از جناح راست با برخورد توپ به دست دوماگوی ویدا همراه شد تا داور پنالتی اعلام کند؛ ضربهای که ایوب الکعبی آن را به گل تبدیل کرد.
در دقیقه ۶۷ نیز دنیل پودنس با ارسال یک ضربه ایستگاهی از سمت چپ، زمینهساز گل دوم شد و طارمی با یک ضربه سر تماشایی توپ را به تور دروازه آ.ا.ک دوخت. مهاجم ملیپوش ایران پس از این گل و با توجه به فشردگی بازیها تعویض شد و زمین را ترک کرد. این پیروزی باعث شد المپیاکوس با ۱۹ امتیاز در رده دوم جدول بایستد و فاصله خود با پائوک صدرنشین را به یک امتیاز کاهش دهد.
عملکرد طارمی طی هفتههای اخیر نشان میدهد او به فرم ایدهآل نزدیک شده است. مهاجم ایرانی در پنج بازی و تنها ۱۳۶ دقیقه حضور در زمین، سه گل زده و یک پنالتی گرفته است؛ آماری خیرهکننده با دقت ۶۰ درصدی در شوتزنی. او در جام حذفی نیز دو گل زده و در دیدار برابر پاناتینایکوس پاس گل داده تا در هر تورنمنت برای تیمش مؤثر باشد.
خوزه لوئیز مندلیبار، سرمربی المپیاکوس، دلیل غیبت طارمی در ترکیب اصلی هفتههای گذشته را عدم حضور او در تمرینات پیشفصل عنوان کرد و گفت: «او هنوز صددرصد آماده نیست اما امروز کمک بزرگی به تیم کرد. یک پنالتی گرفت و گل زد. مطمئنم هرچه بیشتر بازی کند، تأثیرش هم بیشتر خواهد شد.»
طارمی نیز پس از بازی درباره هماهنگیاش با ایوب الکعبی اظهار داشت: «از برد تیم خوشحالم. بازی کنار الکعبی لذتبخش است؛ او مهاجم باهوشی است و دقیق میداند کجا باید قرار بگیرد. این تصمیم مربی بود و خوشبختانه به بهترین شکل جواب داد.»
مهدی طارمی پیشتر در دربیهای بزرگی چون دیدار پورتو و بنفیکا در پرتغال و دربی میلان گلزنی کرده بود و حالا با درخشش در دربی آتن، بار دیگر ثابت کرد در حساسترین مسابقات، بازیکنی تعیینکننده است.