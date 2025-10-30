تصمیمی که با تأخیر و ابهام همراه شد؛
اشتباهات در نحوه برکناری هاشمیان
اظهارات علی اینانلو، عضو هیأت مدیره پرسپولیس درباره جزئیات جدایی وحید هاشمیان، نهتنها ابهامات موجود را برطرف نکرد، بلکه موج تازهای از انتقادها نسبت به نحوه تصمیمگیری و مدیریت این تغییر را برانگیخت.
به گزارش ایلنا، تأخیر در زمان اخراج، پیامهای متناقض مدیران و نبود شفافیت، از مهمترین محورهای انتقاد هواداران و کارشناسان است.
در حالی که انتظار میرفت پیمان حدادی، سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره نحوه جدایی وحید هاشمیان توضیح دهد، علی اینانلو در گفتوگویی تلویزیونی وارد این پرونده شد. اظهارات او اما نهتنها ابهامات را برطرف نکرد بلکه بر پیچیدگی ماجرا افزود. او در صحبتهایش تأکید داشت که نمیخواهد کام هواداران را پس از معرفی اوسمار تلخ کند، اما همین موضعگیری نشان داد باشگاه در نحوه مدیریت زمان و اعلام تغییر سرمربی دچار خطا شده است.
اینانلو در اظهاراتش گفت که هدف مدیریت باشگاه این بوده تا با حفظ هاشمیان برای بازی برابر ذوبآهن، زمینه خداحافظی محترمانهای فراهم شود. اما منتقدان میپرسند چرا پس از شکست برابر خیبر که توجیه فنی برای تغییر سرمربی وجود داشت، تصمیم لازم اتخاذ نشد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند تأخیر در این تصمیم تنها به این دلیل بود که گزینه نهایی برای جانشینی مشخص نشده بود و مدیران قصد داشتند تا زمان نهاییشدن توافق با اوسمار، سرمربی فعلی را حفظ کنند.
از سوی دیگر، تناقض در مواضع مدیران نیز مورد توجه قرار گرفت. در حالی که اینانلو تأکید میکند پیش از اعلام رسمی، نامی از اوسمار برده نشده، پیمان حدادی در مصاحبهای تلویزیونی از حضور قریبالوقوع اوسمار در تهران خبر داده بود. همچنین یک هفته پیش در برنامه زنده تلویزیونی، خود حدادی به مذاکرات با اوسمار اشاره کرده بود؛ در شرایطی که هاشمیان هنوز روی نیمکت تیم حضور داشت و از تصمیم قطعی مدیران بیاطلاع بود.
یکی دیگر از انتقادات جدی به نحوه اطلاعرسانی باشگاه مربوط میشود. طبق گفته اینانلو، باشگاه برای اعلام پایان همکاری، از محمد انصاری خواسته بود تا از هاشمیان دعوت کند به جلسه هیأت مدیره برود؛ رویکردی که از نگاه بسیاری، نشاندهنده نبود یک برنامه منسجم و حرفهای برای مدیریت تغییرات است.
در نهایت، مجموعه این اقدامات نشان میدهد که مدیران پرسپولیس در روند کنار گذاشتن وحید هاشمیان، از زمانبندی تا نحوه اعلام تصمیم، دچار خطاهای آشکار مدیریتی شدهاند. نبود تجربه کافی و فقدان مشاوران فوتبالی باتجربه در کنار مدیران جوان باشگاه، سبب شد یکی از مهمترین تصمیمهای فصل با ناهماهنگی و حاشیه همراه شود؛ حاشیهای که حتی معرفی اوسمار ویرا را هم تحتالشعاع قرار داده است.