به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در شرایطی یکی از تلخ‌ترین شروع‌های خود در لیگ برتر را تجربه می‌کند که آغاز فصل با بازگشت قاسم حدادی‌فر به‌عنوان سرمربی جوان و محبوب باشگاه با امیدواری هواداران همراه بود. اما حالا پس از گذشت چند هفته، تنها ۶ امتیاز در کارنامه این تیم ثبت شده و ذوب‌آهن در پایین جدول قرار گرفته است؛ وضعیتی که می‌توانست با عدم کسر امتیاز از شمس‌آذر قزوین حتی بحرانی‌تر شود.

بررسی ترکیب تیم در دو فصل اخیر نشان می‌دهد که ذوب‌آهن از کمترین میزان تغییرات در لیگ برتر برخوردار بوده است. تعداد بازیکنان تیم از ۳۱ نفر در فصل ۱۴۰۴–۱۴۰۳ به ۳۲ نفر در فصل جاری رسیده و تغییرات تنها حدود ۹ تا ۱۰ درصد از ترکیب را شامل می‌شود. بخش عمده بازیکنان کلیدی فصل گذشته همچنان در تیم حضور دارند و تنها چند چهره جدید اضافه شده‌اند.

دروازه‌بانان تیم، داود نوشی‌صوفیانی و پارسا جعفری، بدون تغییر باقی مانده‌اند. در خط دفاعی، سیستم سه‌دفاعه حفظ شده و عرفان قهرمانی و نادر محمدی بازیکنان ثابت دو فصل اخیر هستند. تفاوت این خط صرفاً در حضور آرش قادری به جای محمد قریشی است. شایان مصلح، رنگرز، پدرام قاضی‌پور و مختاری نیز از جمله چهره‌های تکراری ترکیب محسوب می‌شوند. در خط هافبک و حمله نیز تغییرات محدود به جابه‌جایی چند بازیکن از جمله جذب احسان پهلوان و جلال علی‌محمدی و جدایی محسن آذرباد و مجید علیاری است.

با این حال، عملکرد تیم در فصل جاری تفاوت فاحشی با گذشته دارد. ذوب‌آهن فصل گذشته با همین اسکلت تیمی در رده ششم لیگ قرار گرفت و حتی پیروزی‌های بزرگی مقابل استقلال در تهران و تراکتور در تبریز رقم زد. این تیم یکی از منظم‌ترین ساختارهای دفاعی و مؤثرترین ضدحملات لیگ را داشت.

اما اکنون، همان تیم منسجم به یکی از بحران‌زده‌ترین تیم‌های لیگ تبدیل شده است. کارشناسان بخشی از دلایل این افت را به تغییرات در کادر فنی و ضعف تاکتیکی نسبت می‌دهند؛ تغییری که برخلاف ترکیب بازیکنان، در سبک بازی تیم تأثیر گذاشته است. حالا قاسم حدادی‌فر در نخستین تجربه سرمربیگری خود با یکی از سخت‌ترین چالش‌های دوران کاری‌اش روبه‌روست؛ حفظ جایگاه تیم در لیگ برتر و بازگرداندن روحیه و کارایی گذشته به ترکیب ذوب‌آهن.

