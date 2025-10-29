خبرگزاری کار ایران
جراحی زانو، دنی کارواخال را چند ماه از میادین دور می‌کند

کاپیتان رئال مادرید به‌دلیل ناراحتی در زانوی راست تحت عمل جراحی قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شود برای بازگشت به میادین به دو تا سه ماه زمان نیاز داشته باشد؛ اتفاقی که می‌تواند روی جایگاه او در باشگاه و تیم ملی اسپانیا تأثیر بگذارد.

به گزارش ایلنا، باشگاه رئال مادرید روز چهارشنبه اعلام کرد دنی کارواخال، مدافع و کاپیتان این تیم، به‌دلیل احساس درد در زانوی راست تحت عمل جراحی قرار گرفته است. او در جریان ال‌کلاسیکوی اخیر برابر بارسلونا پس از پشت سر گذاشتن یک مصدومیت طولانی به ترکیب بازگشت، اما پس از بازی مجدداً دچار ناراحتی شد.

پزشکان باشگاه با انجام معاینات دقیق، وجود «جسم آزاد مفصلی در زانوی راست» او را تشخیص دادند و تصمیم گرفتند این بازیکن را به اتاق عمل بفرستند. گرچه باشگاه زمان رسمی برای بازگشت او اعلام نکرده است، اما منابع نزدیک به تیم پیش‌بینی می‌کنند دوران دوری او بین دو تا سه ماه طول بکشد.

کارواخال در سال گذشته نیز با آسیب‌دیدگی‌های متوالی مواجه بود. او در ۹ اکتبر ۲۰۲۴ مقابل ویارئال دچار پارگی رباط صلیبی شد و ۹ ماه از میادین دور ماند. علاوه بر آن، در دربی مادرید برابر اتلتیکو نیز مصدومیت عضلانی دیگری را تجربه کرد که باعث غیبت چند هفته‌ای او شد.

این جراحی تازه، چالشی بزرگ برای بازیکن باتجربه رئال به شمار می‌آید. او علاوه بر از دست دادن جایگاه خود در ترکیب اصلی تیم ژابی آلونسو، احتمالاً اردوی بعدی تیم ملی اسپانیا را نیز از دست خواهد داد. هدف اصلی کارواخال، آمادگی کامل برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ است؛ اما این مصدومیت جدید، مسیر او برای رسیدن به این هدف را دشوارتر می‌کند.

