به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ در فصل جاری در اوج آمادگی قرار دارد؛ پیروزی‌های متوالی در بوندسلیگا و لیگ قهرمانان، درخشش لوئیز دیاز و آمار خیره‌کننده هری کین همه دست به دست هم داده‌اند تا تیم ونسان کمپانی به یکی از مدعیان اصلی کسب عناوین قهرمانی تبدیل شود. اما در هفته گذشته، نامی تازه در آلیانز آره‌نا مطرح شد؛ لنارت کارل، هافبک بازیساز و وینگر راست ۱۷ ساله‌ای که با گلزنی در دیدار برابر کلوب بروژ جوان‌ترین گلزن تاریخ بایرن در رقابت‌های اروپایی لقب گرفت و تنها سه روز بعد، نخستین گل خود در بوندسلیگا را مقابل گلادباخ به ثمر رساند.

نکته جالب اینکه کارل در فاصله میان دو مسابقه و دو گل تاریخی‌اش، یک روز را در مدرسه گذراند. این موضوع یادآور مسیر ستاره‌هایی مانند لامین یامال است و نشان می‌دهد فوتبال آلمان نیز یک استعداد ویژه دیگر در اختیار دارد. کارل متولد ایالت باواریاست اما در نزدیکی فرانکفورت به دنیا آمده و در سال ۲۰۱۸ وارد آکادمی اینتراخت فرانکفورت شد؛ جایی که با یک گل تماشایی در رده سنی زیر ۱۱ ساله‌ها نامش بر سر زبان‌ها افتاد. او پس از چهار سال حضور در اینتراخت، به آکادمی بایرن پیوست و به سرعت مسیر پیشرفت را طی کرد.

آندریاس مولر، مدیر پیشین آکادمی اینتراخت، در گفت‌وگویی فاش کرده که تلاش زیادی برای حفظ این استعداد انجام داده اما جذابیت برند بایرن مونیخ باعث شد کارل راهی مونیخ شود. این بازیکن تاکنون تنها یک بار در ترکیب اصلی بوندسلیگا قرار گرفته اما عملکردش باعث شده رسانه‌های آلمانی به ویژه بیلد از احتمال دعوت او به اردوی بعدی تیم ملی آلمان و حتی حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ سخن بگویند.

مقایسه کارل با توماس مولر که تابستان گذشته راهی لیگ آمریکا شد، باعث شده انتظارات از این بازیکن جوان به سرعت افزایش یابد. حال باید دید او می‌تواند در ادامه فصل زیر نظر کمپانی این سطح از درخشش را حفظ کند یا خیر؛ اما یک چیز مشخص است: آلمان یک ستاره جدید در اختیار دارد.

