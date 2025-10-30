خبرگزاری کار ایران
چرا تودور از یوونتوس اخراج شد؟

چرا تودور از یوونتوس اخراج شد؟
اخراج ایگور تودور از هدایت یوونتوس تنها به دلیل عملکرد ضعیف در هفته‌های اخیر نبود، بلکه اختلافات جدی میان او و دامیان کومولی، مدیر ورزشی باشگاه، نقشی تعیین‌کننده در این تصمیم داشت.

به گزارش ایلنا، باشگاه یوونتوس روز دوشنبه به صورت رسمی پایان همکاری خود با ایگور تودور را اعلام کرد. این مربی کروات در حالی برکنار شد که تیمش از ۱۳ سپتامبر تاکنون بردی کسب نکرده، سه شکست متوالی را تجربه کرده و در چهار دیدار اخیر حتی موفق به گلزنی نشده است. اما ضعف فنی تنها دلیل این تغییر نبود و مسائل مدیریتی نیز نقش پررنگی در تصمیم مدیران تورینی داشت.

اختلاف اصلی از جایی آغاز شد که برنامه‌های نقل و انتقالاتی باشگاه با خواسته‌های تودور هم‌خوانی نداشت. سرمربی کروات بر حفظ آلبرتو کاستا تأکید داشت اما کومولی تصمیم گرفت این بازیکن را با ژائو ماریو معاوضه کند. تصمیم دیگری که بدون هماهنگی با کادر فنی اتخاذ شد، انتصاب دارن بورگس به عنوان مدیر عملکرد بود؛ موضوعی که باعث افزایش تنش میان طرفین شد.

همچنین در هفته‌های گذشته مدیران باشگاه در جلسات داخلی از تودور خواسته بودند سیستم دفاعی تیم را تغییر دهد و از آرایش چهار مدافع استفاده کند؛ پیشنهادی که سرمربی یوونتوس آن را دخالت مستقیم در حیطه فنی خود دانست و نسبت به آن واکنش منفی نشان داد.

اکنون باشگاه یوونتوس مذاکرات خود با لوچانو اسپالتی را آغاز کرده تا هدایت تیم را به او بسپارد. این تغییر بزرگ در آلیانز استادیوم می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای برای بانوی پیر باشد.

