یامال هنوز بهترین بازیکن جهان نیست؛ کارواخال تمام شده است

به گزارش ایلنا، ال‌کلاسیکوی اخیر همچنان با واکنش‌های گسترده‌ای همراه است و این بار خوان گاسپارت، رئیس سابق بارسلونا، در گفت‌وگو با برنامه «لاپوزسیون» شبکه اسپورت به تحلیل این دیدار پرداخت. او در بخشی از صحبت‌هایش، دنی کارواخال را هدف انتقاد مستقیم قرار داد و گفت: «کارواخال کی هست؟ زمانی بازیکن بزرگی بود، اما حالا دورانش تمام شده است. چرا باید لامین یامال به او زنگ بزند در حالی‌که صحبت‌های قبل از بازی حتی خطاب به او نبود؟ من فکر نمی‌کنم این مسئله به بحران بزرگی تبدیل شود.»

گاسپارت در ادامه به ارزیابی عملکرد لامین یامال پرداخت و برخلاف بسیاری از هواداران بارسا تأکید کرد که این بازیکن جوان هنوز به سطح بهترین بازیکن جهان نرسیده است: «یامال بهترین بازیکن جهان نیست. سال گذشته هم نبود. شاید در آینده این جایگاه را به دست بیاورد، اما حالا نه.» او همچنین توصیه کرد که در صورت مصدومیت، یامال نباید به میدان برود: «اگر در شرایط ایده‌آل نیست، بهتر است استراحت کند و بهانه‌ای برای عملکرد ضعیف نداشته باشد.»

رئیس پیشین بارسا همچنین هشدار داد که هیچ بازیکنی بالاتر از نام باشگاه نیست: «بارسا از هر بازیکنی مهم‌تر است. هواداران عاشق یامال هستند، اما او هم وظیفه دارد پاسخ این اعتماد را بدهد. نباید فراموش کند که با وجود ۱۸ سال سن، دستمزدی در سطح بازیکنان باتجربه دریافت می‌کند و زیر ذره‌بین است.»

