زنگ خطر برای گواردیولا به صدا درآمد
شکست منچسترسیتی مقابل استون ویلا بار دیگر مسئله وابستگی شدید قهرمان سابق لیگ برتر به گلهای ارلینگ هالند را برجسته کرد؛ موضوعی که میتواند در ادامه فصل، چالش بزرگی برای پپ گواردیولا باشد.
به گزارش ایلنا، نمایش نهچندان خوب منچسترسیتی در دیدار برابر استون ویلا و پایان رکورد ۱۲ بازی گلزنی متوالی ارلینگ هالند، نقطه ضعف آشکار این تیم را نمایان کرد؛ وابستگی بیش از اندازه به مهاجم نروژی. ویلا با فشردگی خط دفاعی، پرس مداوم و برخوردهای فیزیکی توانست هالند را مهار کند و به نخستین تیمی تبدیل شود که پس از ۹ دیدار، دروازه خود را برابر سیتی بسته نگه میدارد.
پپ گواردیولا پس از بازی تأکید کرد که تیمش فرصتهای زیادی خلق کرده اما در استفاده از آنها ناکام مانده است. منچسترسیتی در این مسابقه ۱۸ شوت داشت که نیمی از آنها توسط مدافعان حریف بلوکه شد و از باقی نیز تنها سه ضربه هالند به چارچوب رسید. بازیکنان کناری نظیر فیل فودن، جرمی دوکو و برناردو سیلوا حتی یک شوت مؤثر ثبت نکردند؛ نشانهای روشن از تمرکز بیش از حد بار گلزنی بر دوش مهاجم شماره ۹.
آمار چند هفته اخیر نیز این مسئله را تأیید میکند. تقریباً تمام گلهای سیتی در این بازه توسط هالند به ثمر رسیده و آخرین بازیکن دیگری که در لیگ برای این تیم گلزنی کرده، به بیش از یک ماه قبل بازمیگردد. نکته جالب آنکه دومین گلزن فعلی تیم، مدافع حریف است که دو گل به اشتباه وارد دروازه خودی کرده است. این در حالی است که در فصل تاریخی سهگانه ۲۳-۲۰۲۲، سیتی علاوه بر ۵۲ گل هالند، از گلزنی بازیکنانی چون فودن، آلوارز، گوندوغان و دیبروینه نیز بهره میبرد و تنوع هجومی بالایی داشت.
منچسترسیتی اکنون با سه شکست و ۱۱ امتیاز از دسترفته، در رده پنجم جدول لیگ برتر قرار گرفته و شش امتیاز با آرسنال صدرنشین فاصله دارد. هرچند گواردیولا از «زنده بودن روح تیم» سخن میگوید، اما برای حفظ شانس قهرمانی، این تیم باید راهی برای تقسیم بار گلزنی پیدا کند. در غیر این صورت، خطر تکرار فصل بدون جام بیش از هر زمان دیگری جدی خواهد بود.