اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر اعلام شد
سازمان لیگ فوتبال ایران فهرست محرومان هفته نهم رقابتهای لیگ برتر را منتشر کرد. این محرومیتها شامل بازیکنان و اعضای کادر فنی و اجرایی چند باشگاه مختلف است.
به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران امروز اسامی بازیکنان و اعضای کادر فنی محروم در هفته نهم لیگ برتر را اعلام کرد. طبق این فهرست، رسول خطیبی سرمربی مس رفسنجان به دلیل مسائل انضباطی، ابوالفضل سلیمانی بازیکن استقلال خوزستان به دلیل دریافت کارت قرمز، پیمان شیرزادی از اعضای تدارکات تیم چادرملو اردکان به علت دریافت دو اخطار و علی شجاعی بازیکن خیبر خرمآباد به دلیل چهار اخطاره بودن، محرومان این هفته هستند.
بر اساس آییننامه سازمان لیگ، مسئولیت اجرای دقیق محرومیتها بر عهده باشگاههاست و تیمها باید دقت لازم را برای عدم استفاده از بازیکنان و اعضای محروم در مسابقات به عمل آورند؛ به ویژه در مورد بازیکنانی که از سایر باشگاهها به خدمت گرفته شدهاند.