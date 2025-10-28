خبرگزاری کار ایران
بازی های آسیایی جوانان بحرین؛ سید طاها هاشمی به مدال برنز دست یافت

بازی های آسیایی جوانان بحرین؛ سید طاها هاشمی به مدال برنز دست یافت
کد خبر : 1706392
مسابقات رده بندی و فینال 4 وزن نخست کشتی آزاد بازی های آسیایی جوانان از عصر امروز در شهر منامه بحرین در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا، در وزن 60 کیلوگرم سید طاها هاشمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با توجه به عدم حضور عبداله قحطان از بحرین به پیروزی رسید. پ

وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 8 برر 7 محمد سروری از افغانستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

وی در این دیدار مقابل باکسیل آسامبک از قزاقستان با نتیجه 6 بر 4 مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.

وی در این دیدار با نتیجه 9 بر 3 مقابل یاکوب ایبرونوف از تاجیکستان به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.

