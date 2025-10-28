بازی های آسیایی جوانان بحرین؛ سید طاها هاشمی به مدال برنز دست یافت
مسابقات رده بندی و فینال 4 وزن نخست کشتی آزاد بازی های آسیایی جوانان از عصر امروز در شهر منامه بحرین در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا، در وزن 60 کیلوگرم سید طاها هاشمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با توجه به عدم حضور عبداله قحطان از بحرین به پیروزی رسید. پ
وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه 8 برر 7 محمد سروری از افغانستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.
وی در این دیدار مقابل باکسیل آسامبک از قزاقستان با نتیجه 6 بر 4 مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.
وی در این دیدار با نتیجه 9 بر 3 مقابل یاکوب ایبرونوف از تاجیکستان به برتری رسید و به مدال برنز دست یافت.