مصاحبه لامین یامال و باشگاه بارسلونا لغو شد
مصاحبه برنامهریزیشده لامین یامال، وینگر ۱۷ ساله بارسلونا، با هماهنگی باشگاه لغو شد تا تمرکز بر فعالیتهای ورزشی و کاهش حواشی رسانهای پیرامون این بازیکن حفظ شود.
به گزارش ایلنا، لامین یامال و باشگاه بارسلونا تصمیم گرفتند گفتوگوی این بازیکن جوان که قرار بود ساعت ۲۰:۰۰ به وقت محلی پخش شود، برگزار نشود. این مصاحبه قرار بود در برنامه استریمر فرانسوی AmineMaTue انجام شود و پوستر تبلیغاتی آن پیشتر در شبکههای اجتماعی منتشر شده بود.
یامال در هفتههای اخیر در مرکز توجه رسانهها قرار گرفته است و هر حرکت او، چه در زمین و چه بیرون از مستطیل سبز، بازتاب گستردهای در رسانهها داشته است. باشگاه بارسلونا و مدیر برنامههای این بازیکن، ژرژ مندس، طی روزهای اخیر توصیه کردهاند که یامال حضور کمتری در رسانهها داشته باشد تا زندگی شخصی و فعالیتهای ورزشی او کنترلشدهتر باقی بماند.
به گزارش «مارکا» و «ال چیرینگیتو»، تصمیم به لغو مصاحبه با هماهنگی یامال و باشگاه گرفته شده و هدف آن مدیریت بهتر حواشی رسانهای و معرفی آرامتر این بازیکن به عموم است.
لامین یامال از تابستان گذشته تاکنون با حضور در مصاحبهها و برنامههای عمومی، از جمله جشن تولد هجدهسالگی خود و دیگر فعالیتها، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با وجود این، باشگاه و تیم مدیریتی او برنامههایی برای کاهش فعالیت رسانهای و تمرکز بیشتر بر عملکرد ورزشی تنظیم کردهاند.