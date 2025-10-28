خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصاحبه لامین یامال و باشگاه بارسلونا لغو شد

مصاحبه لامین یامال و باشگاه بارسلونا لغو شد
کد خبر : 1706388
لینک کوتاه کپی شد.

مصاحبه برنامه‌ریزی‌شده لامین یامال، وینگر ۱۷ ساله بارسلونا، با هماهنگی باشگاه لغو شد تا تمرکز بر فعالیت‌های ورزشی و کاهش حواشی رسانه‌ای پیرامون این بازیکن حفظ شود.

به گزارش ایلنا،   لامین یامال و باشگاه بارسلونا تصمیم گرفتند گفت‌وگوی این بازیکن جوان که قرار بود ساعت ۲۰:۰۰ به وقت محلی پخش شود، برگزار نشود. این مصاحبه قرار بود در برنامه استریمر فرانسوی AmineMaTue انجام شود و پوستر تبلیغاتی آن پیشتر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

یامال در هفته‌های اخیر در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته است و هر حرکت او، چه در زمین و چه بیرون از مستطیل سبز، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. باشگاه بارسلونا و مدیر برنامه‌های این بازیکن، ژرژ مندس، طی روزهای اخیر توصیه کرده‌اند که یامال حضور کمتری در رسانه‌ها داشته باشد تا زندگی شخصی و فعالیت‌های ورزشی او کنترل‌شده‌تر باقی بماند.

به گزارش «مارکا» و «ال چیرینگیتو»، تصمیم به لغو مصاحبه با هماهنگی یامال و باشگاه گرفته شده و هدف آن مدیریت بهتر حواشی رسانه‌ای و معرفی آرام‌تر این بازیکن به عموم است.

لامین یامال از تابستان گذشته تاکنون با حضور در مصاحبه‌ها و برنامه‌های عمومی، از جمله جشن تولد هجده‌سالگی خود و دیگر فعالیت‌ها، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. با وجود این، باشگاه و تیم مدیریتی او برنامه‌هایی برای کاهش فعالیت رسانه‌ای و تمرکز بیشتر بر عملکرد ورزشی تنظیم کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ