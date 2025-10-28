اسپالتی در آستانه توافق با یوونتوس

به گزارش ایلنا، گزارش‌ها از ایتالیا حاکی است که لوچانو اسپالتی به گزینه اصلی یوونتوس برای جانشینی ایگور تودور تبدیل شده است. طبق این گزارش‌ها، او امروز با دیمین کومولی، مدیر اجرایی یووه، جلسه‌ای برای بررسی جزئیات همکاری احتمالی برگزار خواهد کرد.

نکته جالب توجه این است که اسپالتی از پیش برای صبح سه‌شنبه کنفرانسی خبری به مناسبت معرفی یک همکاری تبلیغاتی در کنار فرانچسکو توتی، اسطوره رم، برنامه‌ریزی کرده بود. این تبلیغ که اوایل هفته منتشر شد، فرصتی شد تا اسپالتی در گفت‌وگو با شبکه‌ی اسکای اسپورت ایتالیا به وضعیت خود نیز اشاره کند. او گفت: «حالم خوب است و با آرامش منتظرم. جاه‌طلبی دارم تا اوضاع را درست کنم. تنها می‌توانم از تودور با احترام یاد کنم؛ او انسانی جدی و پرشور است. هر کسی که جانشین او شود، خوش‌شانس خواهد بود چون تیمی منسجم و آماده تحویل می‌گیرد.»

یوونتوس روز دوشنبه به‌صورت رسمی ایگور تودور را پس از سه شکست پیاپی و ناتوانی در گلزنی طی چهار مسابقه اخیر برکنار کرد.

اسپالتی همچنین درباره دیدار دوباره‌اش با فرانچسکو توتی صحبت کرد؛ دیداری که به‌دلیل اختلافات گذشته‌ی آن‌ها در دوران دوم حضور اسپالتی در رم، بازتاب گسترده‌ای در ایتالیا داشته است. او گفت: «احساس فوق‌العاده‌ای دارد که دوباره در کنار توتی بنشینی. در آن زمان تصمیمات دشواری گرفته شد، اما سال‌های شگفت‌انگیزی را با هم گذراندیم. وقتی راماتسوتی ما را دوباره کنار هم قرار داد، بسیار خوشحال شدم و توتی هم آرام و راحت بود.»

