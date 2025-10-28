شورای عالی امنیت ملی: هیچ دخالتی در تصمیمات فوتبالی کشور نداشتهایم
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیهای، اخبار منتشرشده درباره ورود این شورا به مسائل مربوط به فوتبال کشور را نادرست دانست و تأکید کرد که شورا در تصمیمات ورزشی نقشی ندارد.
به گزارش ایلنا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: برخی اخبار منتشرشده در فضای رسانهای و مجازی درباره دخالت شورا در تصمیمات مرتبط با فوتبال کشور صحت ندارد.
در این اطلاعیه آمده است:
شورای عالی امنیت ملی بر اساس قوانین و مأموریتهای مصوب، صرفاً در موضوعاتی ورود میکند که به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از منافع و امنیت مردم کشور مرتبط باشد. بدیهی است موضوعات اجرایی و مدیریتی در حوزههای ورزشی، مادام که واجد ابعاد امنیت ملی نباشند، در حیطه وظایف شورا تعریف نمیشوند.
شورای عالی امنیت ملی ایران متذکر میشود طبق مصوبات قانونی، اطلاع رسانی درباره اخبار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صرفا توسط این دبیرخانه انجام خواهد شد و هیچ رسانهای مجوز انتشار اخبار غیررسمی و تایید نشده از جلسات و تصمیمات این مجموعه را ندارد.