به گزارش ایلنا، اکبر کارگرجم، اسطوره باشگاه استقلال که یکشنبه گذشته دار فانی را وداع گفت، فردا (چهارشنبه) مراسم تشییع پیکر خود را برگزار خواهد کرد. این بازیکن که در دوران بازیگری‌اش به «سیم‌خاردار» معروف بود، نقش پررنگی در تاریخ باشگاه استقلال داشت و همواره یکی از چهره‌های ماندگار آبی‌پوشان پایتخت به شمار می‌رفت.

مراسم تشییع کارگرجم ساعت ۹ صبح در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد و هواداران، پیشکسوتان و اعضای باشگاه می‌توانند با حضور در این مراسم یاد و خاطره او را گرامی بدارند.

