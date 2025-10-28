خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراسم تشییع پیکر اسطوره استقلال فردا برگزار می‌شود

مراسم تشییع پیکر اسطوره استقلال فردا برگزار می‌شود
کد خبر : 1706373
لینک کوتاه کپی شد.

اکبر کارگرجم، اسطوره استقلال و معروف به «سیم‌خاردار»، که دو روز گذشته درگذشت، فردا در ورزشگاه شهید شیرودی تشییع خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اکبر کارگرجم، اسطوره باشگاه استقلال که یکشنبه گذشته دار فانی را وداع گفت، فردا (چهارشنبه) مراسم تشییع پیکر خود را برگزار خواهد کرد. این بازیکن که در دوران بازیگری‌اش به «سیم‌خاردار» معروف بود، نقش پررنگی در تاریخ باشگاه استقلال داشت و همواره یکی از چهره‌های ماندگار آبی‌پوشان پایتخت به شمار می‌رفت.

مراسم تشییع کارگرجم ساعت ۹ صبح در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار خواهد شد و هواداران، پیشکسوتان و اعضای باشگاه می‌توانند با حضور در این مراسم یاد و خاطره او را گرامی بدارند.

مراسم تشییع پیکر اسطوره استقلال فردا برگزار می‌شود

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ